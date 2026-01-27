Egyetlen válogatott percért is járhat az MLSZ-től a havi százezres extra

A Magyar Labdarúgó Szövetség havi 100 000 forintos járadékot fizet alanyi jogon, mérlegelés nélkül minden olyan volt futballistának, aki legalább egy alkalommal játszott hivatalos tétmérkőzésen a felnőtt (férfi vagy női) válogatottban – írtuk meg mi is a HVG közérdekű adatigénylése nyomán. A juttatás az öregségi nyugdíjkorhatár elérésétől jár az exválogatottnak, vagy akkortól, ha valamilyen állami nyugellátásban részesül (ha jól értjük a szabályt, ez rokkantnyugdíj is lehet).

A megszövegezésből viszont úgy tűnik, hogy akár az egyszeres válogatottak is igényelhetik, akár akkor is, ha nem játszották végig a meccset. Ha ez így van, a rendszer nagy nyertese lehet majd a most még csak 36 éves Debreceni András, aki azután, hogy tagja volt a 2009-ben az U20-as világbajnoki bronzérmes csapatnak, 2012-ben a felnőtt válogatottban is bemutatkozott. Egy prágai barátságos meccsen lépett pályára, a 90+2. percben, csereként Dzsudzsák Balázs helyére. A jegyzőkönyvek szerint a meccsen 3 percet hosszabbított a játékvezető, egy korabeli cseh online közvetítés szerint a beállása után egyetlen említésre méltó esemény volt, egy hazai lövés, aztán lefújták a meccset.

Debreceni András Fotó: Facebook / Debreceni József

A Honvéddel kétszeres kupagyőztes Debreceni a nagyválogatottban sosem lépett többé pályára, de idővel majd akár ennyi is elég lehet neki, hacsak az MLSZ szabályzatában nincs valami nyilvánosságra nem hozott apróbetűs rész a válogatott játékpercek számáról.

De nemcsak ő lehet az, akinek pár percnyi válogatottság havi plusz százezret jelenthet (mármint jelentértéken). Például a 43 éves, szintén egykori honvédos Takács Zoltán a Lothar Matthäus-féle 2005 végi amerikai túrán az Antigua és Barbuda ellen nagyjából 150 néző előtt 3-0-ra megnyert meccs 87. percében lépett pályára – szintén az volt az egyetlen válogatottsága.