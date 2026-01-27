Saját képviselői szúrták hátba Orbán patrióta barátját, Geert Wildersszel így már nehéz lesz megrohamozni Brüsszelt

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A múlt héten a maximumon pörgő világpolitikai nagyüzem árnyékában elsikkadt a tény, hogy az európai szélsőjobb egyik legismertebb alakja, Geert Wilders pártja váratlan és súlyos ütést kapott: a PVV frakciója kettészakadt, miután hét képviselő kilépett és új frakciót alapított. A hét képviselő nem kevés: a pártnak 26 képviselője volt, mostanra csak 19 maradt. Ez azt jelenti, hogy míg a tavaly októberi választás után a PVV-nek a győztes D66 párttal holtversenyben a legnagyobb frakciója volt, a szakadás után már csak a negyedik a sorban.

Miért hagyták faképnél a holland politika fenegyerekét? Mi lesz így Wildersszel, akinek már a választási eredmény is csalódást jelentett? És milyen hatása lehet a lépésnek a holland kormányalakításra?

A párt nem egyenlő egy ember Twitter-fiókjával