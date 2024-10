Orbán Viktor: Az én hazám Európa legbiztonságosabb országa

Az olasz és a magyar két szabadságharcos nép, amelyik sohasem adja meg magát, sohasem adja fel a szabadságát, és sohasem engedi át az országát idegeneknek – mondta Orbán Viktor Olaszországban, a Matteo Salvini vezette Liga nagygyűlésén, amit a Bergamo közeli Pontida kisváros mezején tartottak.

Sohasem engedjük át az országunkat idegeneknek

A magyar miniszterelnök – aki a nagygyűlés díszvendégeként szólalt fel több más európai jobboldali politikus mellett – azt mondta: Magyarországon ma az 1848-as szabadságharc hősei emlékére nemzeti emléknap van, abban az időben az olasz és a magyar nép felkelt és fegyverrel harcolt az idegen uralom ellen.

„Az olaszok és a magyarok két szabadságharcos nép, és mi az ő örököseik vagyunk. Sohasem adjuk meg magunkat, sohasem adjuk fel a szabadságunkat, és sohasem engedjük át az országunkat idegeneknek. Nem adjuk oda se a brüsszeli bürokratáknak, se a globális pénzhatalmaknak, se a migránsoknak” – mondta Orbán, aki szerint Olaszország az olaszoké, Magyarország pedig a magyaroké.

A baloldal és Európa szégyene

Orbán európai hazafinak nevezte Salvinit, akit szerinte Magyarországon hősként ünnepelnek, mert lezárta a határokat és megvédte az olaszok otthonait és Európát is. Ezért kitüntetést érdemelne, nem pedig büntetőeljárást – mondta Orbán, aki a Salvini elleni, az illegális migrációval kapcsolatban indított eljárást a baloldal és egész Európa szégyenének nevezte.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország 14 éve sikeresen harcol a nemzetközi baloldal ellen. A magyarok küldetése, hogy bebizonyítsák, a baloldal legyőzhető. „Mi ötször legyőztük őket” – utalt a saját rendszerére. Mi sikeresebben kormányzunk, mint a baloldal, a patrióták sikeresebben kormányoznak, mint a nemzetközi baloldal – mondta.

Bohócot csinálnak a családjukat szerető emberekből

Kitért arra is, hogy Magyarországon szerinte teljes foglalkoztatottság van, az adókat csökkentik, a béreket növelik, segítik a vállalkozásokat és megvédik a családokat. Nem engedjük, hogy viccet csináljanak a házasságból, nem engedjük, hogy bohócot csináljanak a családjukat szerető emberekből - jelentette ki.

Családok nélkül nincs jövő – mondta Orbán, és szólt arról is, hogy a magyar alkotmány rögzíti: „a házasság egy férfi és egy nő” – fogalmazott. Azt is kimondja az alaptörvény, hogy az apa férfi, az anya nő, és ez akkor is így lesz, ha a nemzetközi baloldal „a feje tetejére áll” – mondta.

Európa legbiztonságosabb országa

Kitért arra is, hogy Magyarországon a bűnözést letörték, a bűnözőket bezárták. Az én hazám Európa legbiztonságosabb országa – mondta.

Azt mondta, Magyarország nem engedi be az illegális migránsokat, megvédi a határokat. A határ engedély nélküli átlépése bűncselekménynek számít, „csak az jöhet be, akinek engedélyt adunk”, és ezt a határokon kívül kell megvárni – mondta Orbán, aki szerint Magyarországon a migránsok száma nulla, „mi nem adjuk át az országunkat”, nem engedjük, hogy megváltoztassák a kultúránkat, Magyarország a mi otthonunk és otthon akarjuk benne érezni magunkat.

Szégyen

Orbán szerint az európai baloldal és a brüsszeli bürokraták ma együtt büntetik Magyarországot, mert nem engedjük be a migránsokat, mert megvédjük Európát. Elmondta, hogy Magyarország 200 millió euró büntetést kapott, mindennap egymillió eurót fizet, mert nem engedi be a migránsokat. „Ez szégyen, ez Brüsszel szégyene”, de ha tovább büntetnek bennünket, akkor a migránsokat Budapestről Brüsszelbe fogjuk szállítani, „ha migránsokat akarnak, meg fogják kapni” – mondta.

„Olaszország erős, nagy és gazdag ország, ha mi meg tudtuk csinálni, ti is meg tudjátok” – mondta Orbán, azt kérve, ne higgyék, hogy ez lehetetlen, mert lehetséges, mi, magyarok vagyunk az élő példa. „Legyetek elszántak, bátrak, és kövessétek az olyan nagyszerű vezetőket, mint Matteo Salvini!” – buzdította a gyűlés résztvevőit.

Európa rosszabb hely, mint tíz éve

Orbán figyelmeztetett, hogy „a mi Európánk bajban van”: Európa ma rosszabb hely, mint tíz éve volt, veszélyesebbé váltak az utcák, migránsok tartják félelemben a békés európai embereket, nem tisztelik a törvényeinket és a rendőreinket sem. Aggódunk a gyerekeink jövője miatt, félünk belegondolni, milyen lesz az élet 10-20 év múlva – mondta.

Szerinte az EU-t a béke érdekében hozták létre, de Európában háború van, orosz–ukrán háború, és Brüsszel a béke helyett háborúzó féllé vált, közben a bürokraták tönkreteszik az európai gazdaságot. Az európai emberek egyre nehezebben tartják el a családjukat, az európai cégek egyre nehezebben maradnak talpon – mondta.

Orbán szerint az európai baloldal mindent elrontott, a brüsszeli bürokraták nem az európaiak érdekét szolgálják, hanem a sajátjukat, és ha ez így megy tovább, arra rámegy az EU.

Brüsszelben üldözik a hazaszerető embereket

Eközben az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért képviselőit megfosztják a jogaiktól, Brüsszelben üldözik a hazaszerető embereket, a szuverenistákat, sőt pénzt küldenek a hazafiak ellen harcoló baloldaliaknak – mondta.

Bár a mi szívünkben Magyarország és Olaszország az első, nem fordíthatunk hátat Brüsszelnek: ha átengedjük a baloldalnak, meg fogják buktatni a patrióták nemzeti kormányait, ahogy Lengyelországban is tették – mondta Orbán, aki szerint ezért Brüsszelből nem kivonulni kell, hanem bevonulni, Brüsszelt vissza kell venni a bürokratáktól, és oda kell adni az európai embereknek.

photo_camera Andre Ventura, a portugál jobboldali Chega párt vezetője (b2) szelfit készít, mellette Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője (b), Orbán Viktor miniszterelnök, díszvendég (j) és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a jobboldali Liga elnöke (j2) a párt nagygyűlésén a bergamói Pontidában 2024. október 6-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Tovább a jobboldal európai egyesítésének útján!

Orbán szerint össze kell fognunk, ennek első lépéseként Olaszországban jobboldali kormány alakult, majd Geert Wilders Hollandiában, Herbert Kickl pedig Ausztriában nyert, és Andrej Babis a cseh szenátusi választáson győzött. Meg kell magunkat erősítenünk, és tovább mennünk a jobboldal európai egyesítésének útján! – szólított fel Orbán, aki szerint „a küzdelem végén megfordul Párizs, visszavesszük Varsót, és mi leszünk Európa legnagyobb politikai ereje. Akkor kézbe vesszük a brüsszeli politikát, és újra naggyá, erőssé, gazdaggá és szabaddá tesszük Európát”. (MTI)