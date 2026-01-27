Tizenhat hónapja nem változik az alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a január 27-i ülésén sem változtatott az alapkamaton, így az maradt a 2024 szeptemberében beállt 6,5 százalékos szinten. A döntés nem volt meglepő, így a forint árfolyamára sem volt érdemi hatása, az euró árfolyam a cikk élesítésekor 380,86 forint, két óra előtt nem sokkal néhány fillérrel 381 forint fölött volt.

Az elemzők szerint az év első hónapjaiban jelentősen lassulhat a fogyasztói árak emelkedésének üteme – részben a bázishatás, a múlt év eleji magas infláció miatt –, így a februári vagy márciusi kamatdöntő ülésen elképzelhető az alapkamat 6,25 százalékra csökkentése.