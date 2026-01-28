A határmenti Csapról indult személyvonatot ért orosz dróntalálat

Orosz dróntámadás ért egy személyvonatot Ukrajna északkeleti részén, öt ember meghalt – közölték az ukrán hatóságok, Volodimir Zelenszkij elnök pedig terrorcselekménynek minősítette a támadást.

A vonat Csapról, a Záhonnyal szomszédos határvárosból indult és az Izjumi járásban fekvő Barvinkove városába tartott.

A hatóságok közlése szerint öt holttest darabjait találták meg a támadás helyszínén. Az internetre feltöltött felvételeken legalább két égő vagon látszik a hóval borított sínek mellett. A hivatalos tájékoztatás azt írja, egy drón találta el a vonatot, kettő pedig a mellette lévő területet.

„Bármely országban egy polgári vonat elleni dróntámadást pontosan ugyanígy értékelnék – pusztán terrorcselekményként. Nincs és nem is lehet semmilyen katonai célja ennek” – írta Zelenszkij az eset kapcsán.

2025 augusztus 21-én hajnalban Munkácson, egy üzemet ért rakétatámadás. Akkor helyszíni riporttal jelentkeztünk.

(via 24.hu)