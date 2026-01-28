A Magyarországi Romák Önkormányzatának elnöke szerint Magyar Péter csak kifogást keresett, hogy kibújjon a találkozó alól

„A közösségem gondjainak megismerése, nem lehet akadálya Lázár János miniszter úr kijelentései, illetve az, hogy az Önkormányzatunk nem szólította fel lemondásra Miniszter Urat. Ez csak kifogás, nem is akarta a véleményünket megismerni. Elég neki a Tiszás cigányok véleménye, ez pedig nem egyenlő a magyarországi cigány közösséggel” – írta Aba-Horváth István, a Magyarországi Romák Önkormányzatának elnöke a Telexnek.

A válasz arra érkezett, hogy Magyar Péter egy rejtélyes videóra hivatkozva lemondta a csütörtökre tervezett találkozóját a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával. Indoklásként két okot jelölt meg:

„Egyrészt megdöbbentő, hogy Lázár János vérlázító mondatai után a roma honfitársainkat képviselő szervezet nem szólította fel azonnali távozásra Orbán Viktor miniszterét, ehelyett félreérthető üzenetről beszéltek.

Másrészt eljutott hozzám egy videó, amelyben az önkormányzat vezetői kifejtik, hogy a találkozónkat fideszes propagandacélokra akarják felhasználni és érdemi párbeszéd helyett a megbeszélésünket arra akarják felhasználni, hogy a fideszes propagandahazugságokkal szembesítsenek és erről a Fidesz és Sztojka Attila megbízásából felvételt készítsenek.”

„Megint hazudott, nem kezdeményeztem semmilyen szervezkedést arra vonatkozóan, hogy videót készítsenek róla, annyira nem sztár Magyar Péter, hogy videó készítésével kínozzuk magunkat. Azt feltételezem, hogy markáns véleményemmel szemben a hazugság cunami nem lenne hatásos, ezért nem jön el. (…) Azt gondolom, hogyha egy formálható pancser lennék, eljött volna” – mondta Aba-Horváth.

A rejtélyes videóról, amire Magyar hivatkozik, azt írta:

„Visszautasítom, hogy a Fidesz vagy Sztojka Attila bármikor arra kért volna minket, hogy készítsünk ilyen tartalmú videót. Ez egy szaftos magyarázat, amely nélkülöz minden valóság alapot.”

A lap a Tisza Pártot is megkereste a videó kapcsán, amire válaszul egy részletet küldtek egy hosszabb videóból, amelyen Aba-Horváth Istvánnal készítenek interjút. A videó 14. percében Aba-Horváth István azt mondja, hogy megkeresést kaptak Magyar Pétertől, aki a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként kereste meg a Magyarországi Romák Önkormányzatát, időpontot kért kapcsolatfelvétel céljából, továbbá arról is beszélt, miről szeretne majd beszélni vele. Ebben említi Bódis Krisztát, és azt, hogy Magyar Péternek meg kell győznie őt, hogy a Tisza és a DK a romák érdekeit védik Brüsszelben. A Tisza Párt ezeket a részeket értelmezte úgy, hogy a találkozót fideszes propagandacélokra akarják felhasználni.