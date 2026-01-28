Magyar Péter egy rejtélyes videó miatt lemondja a találkozóját a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával

Magyar Péter lemondja a csütörtökre tervezett találkozóját a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával. Indoklásként két okot jelölt meg:

„Egyrészt megdöbbentő, hogy Lázár János vérlázító mondatai után a roma honfitársainkat képviselő szervezet nem szólította fel azonnali távozásra Orbán Viktor miniszterét, ehelyett félreérthető üzenetről beszéltek.

Másrészt eljutott hozzám egy videó, amelyben az önkormányzat vezetői kifejtik, hogy a találkozónkat fideszes propagandacélokra akarják felhasználni és érdemi párbeszéd helyett a megbeszélésünket arra akarják felhasználni, hogy a fideszes propagandahazugságokkal szembesítsenek és erről a Fidesz és Sztojka Attila megbízásából felvételt készítsenek.”

Ami az első indokot illeti, Lázár János múlt csütörtökön Balatonalmádiban mondta azt, „ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.” Mikor Magyar Péter felszólította, hogy távozzon a közéletből, elsőre vádaskodva, „Csipkejózsikázással” reagált, majd másnap a DPK-s gyűlésen elnézést kért azoktól, akiket ezzel megbántott. „Különösképpen szeretném megkövetni azokat a cigány-magyar honfitársaimat, akiknek fájt ez a néhány mondat, ez a gondolat. Bocsánat érte, valóban sajnálom.” A Magyarországi Romák Országos Önkormányzata elfogadta a bocsánatkérést.

Aba-Horváth István Fotó: Aba-Horváth István/Facebook

A másik indokról nem tudni Magyar szavainál pontosabbat, az biztos, hogy a lázáros eset után pár nappal Aba-Horváth István elnök már egy kormányt támogató beszédet mondott el.