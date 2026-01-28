Bekérették a kijevi magyar nagykövetet

Az ukrán külügyminiszter bekérette Heizer Antalt, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét – derül ki Szijjártó Péter posztjából. „Az ukránok ma bekérették a kijevi nagykövetünket. Nem lepődtünk meg” – írta a külügyminiszter.

Ez egy újabb eleme annak a diplomáciai adok-kapoknak, amely napok óta zajlik Magyarország és Ukrajna között.

Háttérben az ukrán külügyminisztérium épülete. Fotó: SERGEI GAPON/AFP

A magyar és az ukrán kormány a múlt héten több körben is üzengetett egymásnak. A davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy „minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbe kólintást”, amire Orbán a Facebookon magyarul válaszolva „szorult helyzetben lévő embernek” nevezve az ukrán elnököt, „aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút”. Ezután a külügyminiszterek is üzengetni kezdtek: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en Orbán moszkvai mesteréről írt, amire Szijjártó azzal vádolta kollégáját, hogy az ukránok befolyásolni akarják a magyar választást, mert „olyan kormányt akartok, amely igent mond Brüsszelnek, és kész lenne Magyarországot belerángatni a háborútokba”. Szibiha válaszul azt írta, hogy a magyar kormánynak nem az ukránoktól, hanem a magyar választóktól kell félnie, amiből Szijjártó azt a következtetést vonta le, hogy „az ukrán külügyminiszter épp most jelentette be, hogy az ukrán kormány részt vesz a magyar választásokon. A Tisza név alatt indulnak.” Az adok-kapok utolsó fejezete az volt, hogy berendelték Ukrajna budapesti nagykövetét, Sándor Fegyirt.