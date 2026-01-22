Orbán válasza Zelenszkijnek: Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy

Csütörtökön Volodimir Zelenszkij Davosban Európát bírálta, a magyar miniszterelnökről pedig azt mondta:

„Minden Viktor, aki európai pénzből él, és közben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbekólintást, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak”

Orbán Viktor ezután hasonlóan közvetlen stílusban írt posztot a Facebookra:

„Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad.”

Orbán is ott volt Davosban. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A magyar miniszterelnök azt írta az ukrán elnöknek, hogy „Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk.” Posztját azzal zárja, hogy „a többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár”.

Az ukrán elnök az utolsó pillanatban, Trump kérésére dönthetett arról, hogy mégis elutazik Davosba. Európát bírálta, erőfelmutatásra, közös fellépésre kérve az országokat.

A fórumon részt vett Orbán Viktor is, aki azzal büszkélkedett, hogy olyan országok vezetői mellett vett részt a Donald Trump által vezetett Béketanács megalakításában, mint az azeri vezető, a katari miniszterelnök és a bahreini sejk, az indonéz, a koszovói, az üzbég és a paraguayi elnök.