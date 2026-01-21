Hiába akarta Zelenszkij kihagyni a davosi fórumot, mégis odautazik, hogy személyesen tárgyaljon Trumppal

Volodimir Zelenszkij csütörtökön Davosba utazik, hogy találkozzon a Világgazdasági Fórumon szerda délután felszólaló Donald Trumppal – írja az Axios. Úgy tűnik, az ukrán elnök még azelőtt megpróbál Trumppal beszélni, hogy a Fehér Ház megbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvába utaznának, ahol Vlagyimir Putyinnal tárgyalnak majd, állítólag az orosz elnök kérésére.

Witkoff és Kushner kedden Davosban már találkozott Putyin megbízottjával, Kirill Dmitrijevvel, és megvitatták az amerikai béketervet. Dmitrijev „konstruktívnak” nevezte a találkozót, az elmúlt egy év orosz-amerikai tárgyalásainak tapasztalatait látva az ukránokat a hideg rázza egy ilyen kijelentéstől.

Volodimir Zelenszkij Fotó: JOHN THYS/AFP

Az Egyesült Államok és Ukrajna a legutóbbi tárgyalási fordulók során közelítette egymáshoz az álláspontjait, de az oroszok tetszését ezek még nem nyerték el.

Trump a davosi beszéde után újságíróknak megerősítette, hogy találkozni fog Zelenszkijjel. Beszédében így fogalmazott: „szerintem Oroszország meg akar állapodni, szerintem Ukrajna is meg akar állapodni. Azt hiszem, mondhatom, hogy viszonylag közel vagyunk”.

„Szerintem meg tudnak állapodni, és ha nem, akkor ostobák… Nem akarok senkit megsérteni, de ezt az üzletet meg kell kötni. Túl sok ember hal meg. Nem éri meg.”

Az ukrán elnök a hét elején még úgy döntött, hogy nem utazik Svájcba, miután az orosz csapások miatt energetikai vészhelyzetet kellett elrendelni Ukrajnában.