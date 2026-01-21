Steve Witkoff bejelentette, hogy csütörtökön találkoznak Putyinnal

háború
Az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja, Steve Witkoff bejelentette, hogy január 22-én tervezi a találkozót Vlagyimir Putyinnal.

„Csütörtökön találkoznunk kell Putyinnal” – mondta Witkoff a CNBC-nek adott interjúban, amelyet hírügynökségek idéznek.

Witkoff elmondása szerint Moszkvába az Egyesült Államok elnökének vejével, Jared Kushnerrel együtt utazik. A találkozót az orosz fél kérte, közölte Witkoff a Bloomberg TV-nek adott interjújában.

„Ezt a találkozót az oroszok kérik. Úgy gondolom, ez egy jelentős kijelentés a részükről” – mondta.

Amikor arról kérdezték, hogy Putyin is csatlakozik-e majd a megbeszéléshez, azt mondta, „szerintem igen”.

A Kreml egyelőre nem kommentálta az amerikai elnöki különmegbízott nyilatkozatát, ugyanakkor a múlt héten közölte, hogy készül Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai fogadására.

Balra Wikoff, jobbra Putyin.
Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT/Anadolu via AFP

Steve Witkoff azóta, hogy Donald Trump visszatért a Fehér Házba, az elmúlt egy évben már hat alkalommal találkozott Putyinnal. A legutóbbi megbeszélésre december 2-án került sor Moszkvában, ahová Witkoff szintén Jared Kushnerrel együtt érkezett. Putyin ezt a találkozót „szükségesnek és hasznosnak” nevezte, és elmondta, hogy öt órán át tartott, mivel a feleknek pontról pontra meg kellett vitatniuk az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezésére vonatkozó javaslatokat. (meduza, Reuters)

