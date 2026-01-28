Holokauszttúlélő fagyott halálra kijevi otthonában

Egy idős holokauszttúlélő, Jevhenyija Mihajlivna Beszfamilnaja – ismertebb nevén Baba Zsenya – megfagyott kijevi otthonában január közepén, a súlyos áramkimaradások és extrém hideg idején. A pontos halálozási idő nem ismert, de a hatóságok szerint napokkal felfedezése előtt halhatott meg. Oroszország folyamatosan támadja az ukrán energiahálózatot, ami miatt áramkimaradások vannak, és sok lakásban nincs fűtés sem, miközben mínusz 20 fok körüli extrém hidegek vannak.

Baba Zsenya gyerekkorában élte túl a holokausztot Kijevben: elkerülte a nácik razziáit, és így nem került a Babin Jar-i tömegmészárlás áldozatai közé. Később árvaházba került, ahol különös vezetéknevét is kapta – „Beszfamilnaja” ukránul „névtelent”, „család nélküli”-t jelent. Az idős asszony zsidó származású volt, és jiddis, valamint orosz nyelven beszélt, ukránul alig.

Helyi lakosok sétálnak az orosz rakéták és drónok által az ukrán energiainfrastruktúrára mért támadások után, 2026. január 22-én, Kijev egyik lakónegyedében felállított segélyszolgálati sátrak mellett, amelyek azoknak az embereknek nyújtanak segítséget, akiknek otthonában nincs áram és fűtés. Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Szomszédai elmondása szerint visszahúzódó, magányosan élő asszony volt, aki nem szeretett beszélni múltjáról, és ritkán engedett be bárkit lakásába. A közeli zsinagógába azonban rendszeresen járt. Január 13-án egyik szomszédja, Julija Hrimcsak a zsinagógában érdeklődött, mikor látták utoljára őt, mivel napok óta nem reagált a hívásokra.

Ugyanezen az éjszakán egy csőtörés miatt beáztak a Baba Zsenya alatt lakók. A hőmérséklet ekkor mínusz 18 Celsius-fok volt. A szerelők a negyedik emeletre jutva megállapították, hogy a szivárgás Baba Zsenya lakásából ered. A rendőrség kezdetben nem akart bemenni a lakásba arra hivatkozva, hogy „nincs szag, tehát nincs holttest”. Később azonban kiderült, hogy az idős nő halott, teste teljesen megfagyott, így nem kezdődött meg a bomlás. A csövek eltörése miatt a lakása elázott, a kifolyt víz pedig megfagyott a padlón.

A hatóságok vizsgálják, pontosan mikor halhatott meg Baba Zsenya. Egyelőre annyit tudni, hogy a házban bekövetkezett csőtörés és az extrém hideg együttesen okozhatták a tragédiát. (Novaya Gazeta)