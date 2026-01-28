Kire nézve lehet veszélyes, hogy Hszi Csin-ping megszabadult a legmagasabb rangú tábornokától?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Kínai Néphadsereg fennállása óta nem látott tisztogatást hajtott végre Hszi Csin-ping a kínai katonai vezetésben a múlt héten. A vizsgálat alá vont Csang Ju-hszia (Zhang Youxia ) tábornok, a fegyveres erőket irányító pártszervezet, a Kínai Kommunista Párt Központi Katonai Bizottságának alelnöke közvetlenül Hszi után következett a parancsnoki láncban. Mellette Liu Csen-li, a bizottság egy másik tagja és a hadsereg egyesített törzsének vezetője ellen is vizsgálatot indítottak.

A teljességgel váratlan és nagy horderejű lépésről azóta számos elemzés jelent meg a nemzetközi sajtóban, melyekben azonban közös, hogy mivel a kínai vezetésből híresen nehéz bármit is kiszedni a száraz tényeken kívül, kizárólag találgatásokra szorítkoznak. Legyen szó vezető Kína-szakértőről, egykori tisztviselőről vagy a Kínai Néphadsereg elismert kutatójáról, valamennyien a sötétben tapogatóznak kicsit, de az általuk feltett kérdések és az azokra adott lehetséges válaszok is segítenek eligazítani Hszi döntésének jelentőségéről és esetleges következményeiről.

A kevés harcedzett tábornok egyike távozott