Razzia volt a Deutsche Banknál egy Roman Abramovicshoz kötődő pénzmosási ügy miatt

Német hatóságok házkutatást tartottak a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban. Mindez azután történt, hogy pénzmosás gyanújával vizsgálat indult a bank és a szankcionált orosz milliárdos, Roman Abramovics érdekeltségei közötti ügyeletek miatt – írja a Bloomberg az ügyet ismerő forrásaira hivatkozva.

A pénzintézet „a múltban üzleti kapcsolatban volt olyan külföldi vállalatokkal, amelyekről a további nyomozás során felmerült a gyanú, hogy pénzmosási célokra használták őket” – áll a frankfurti ügyészség nyilatkozatában, ami nem nevezi meg, pontosan mely vállalatokról van szó. Az ügyben a hatóságok helyszíni vizsgálatot tartanak a bank frankfurti és berlini központjában. A Deutsche Bank megerősítette az ellenőrzés tényét, ugyanakkor nem kommentálta, hogy az eljárás kapcsolatban áll-e Abramoviccsal. „A bank teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal” – közölte a pénzintézet szóvivője.

A gyanú szerint a tranzakciók 2013 és 2018 között történtek. Abramovics képviselője egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére.

Roman Abramovics 2017 őszén találkozóra megy Vlagyimir Putyinhoz. Fotó: Grigorij Sziszojev/Sputnik via AFP

A vizsgálat hírére a Deutsche Bank részvényei esni kezdtek, délutánra 2,7 százalékos mínuszban voltak.

A bankot az elmúlt években már többször is vizsgálták hasonló ügyekben, és Christian Sewing vezérigazgató feladata épp az lenne, hogy a korábbi botrányok után megtisztítsa és stabilizálja a Deutsche Bankot.

Roman Abramovics orosz üzletember főként a fém- és energiaiparban szerzett vagyont, a brit Chelsea labdarúgóklub megvásárlásával lett ismert világszerte. Az Európai Unió 2022 márciusában tette szankciós listára, mert „szoros kapcsolatban áll” Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és vagyoni helyzetét is ennek a kapcsolatnak köszönheti. A szankciók értelmében befagyasztották Abramovics európai vagyonát, és nem is léphet be az EU-ba.