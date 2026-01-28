Szíria elnöke Moszkvában tárgyal Putyinnal Oroszország katonai jelenlétének fenntartásáról

Moszkvában tárgyalt szerdán Ahmed al-Shara szíriai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő, miközben Oroszország igyekszik megerősíteni katonai és politikai pozícióit Szíriában - írja az Al-Dzsazíra. A találkozóra alig több mint egy évvel azután kerül sor, hogy al-Shara 2024 végén eltávolította a hatalomból Bassár el-Aszadot, Oroszország korábbi szövetségesét.

A megbeszélést megelőző sajtótájékoztatón al-Shara köszönetet mondott Putyinnak Szíria egységének támogatásáért, és „történelmi jelentőségűnek” nevezte Oroszország szerepét a régió stabilitásában. Putyin azzal dicsérte a szíriai elnököt, hogy törekszik az ország területi egységének helyreállítására és a helyzet stabilizálására.

Putyin és al-Sharaa több mint egy évtizeden át ellentétes oldalon álltak a szíriai polgárháborúban, Aszad elűzése után pedig Moszkvában aggódni kezdtek Oroszország ottani katonai jelenlétének jövője miatt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ahmed al-Shara szír elnök Moszkvában, 2026. január 28-án. Fotó: Kreml

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy a megbeszélések egyik fő témája az orosz katonai jelenlét lesz Szíriában. Az orosz erők a hmeimimi légibázison és a tartuszi haditengerészeti támaszponton állomásoznak a Földközi-tenger partvidékén. A hét elején Moszkva kivonta csapatait a kurd ellenőrzés alatt álló északkeleti Qamishli repülőteréről, így jelenleg csak ez a két bázis Oroszország katonai támaszpontja a volt Szovjetunión kívül.

Az Al-Dzsazíra által idézett elemzők szerint Moszkva attól tart, hogy Szíriában egy, az orosz érdekekkel szemben álló, populista kormány alakulhat. A londoni RUSI kutatóintézet szakértője, Samuel Ramani azt mondta: „A Kreml attól tartott, hogy al-Sharaa kiszorítja Oroszországot, de a kapcsolatok eddig a vártnál jobban alakultak, még ha nem is olyan szorosak, mint korábban.”

Al-Shara hatalomra kerülése óta pragmatikus külpolitikát folytat, és igyekszik egyensúlyt tartani a nagyhatalmak között. Ramani szerint a szír vezetés célja, hogy az Egyesült Államokkal is stratégiai partnerséget építsen, miközben továbbra is megőrzi az együttműködést Moszkvával. „A republikánusok megengedőbbek Szíria orosz kapcsolatai iránt, amennyiben Irán kimarad az egyenletből” – tette hozzá a szakértő.

Bukása után Bassár el-Aszad Oroszországba menekült, Al-Shara továbbra is kéri a kiadatását. A Kreml azonban egyelőre nem adott választ a kérésre.