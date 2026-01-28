Január 14-én így zárult egy vita az Országos Bírói Tanácsban (OBT) a jegyzőkönyv szerint, amelyet a HVG ismertet:

Varga Zs. András (Kúria elnök): Elnök úr! Néhányan másodszor is szót kapnak, mások nem kapnak másodszor szót? Megszólítottság esetén sem? – kérdezte

Pecsenye Csaba (OBT elnök): Nem.

Varga Zs. András: Távoztam az ülésről. A viszontlátásra. Szíveskedjenek akkor továbbra is politizálni nyugodtan.

Varga Zs. András Fotó: Németh Dániel/444

Az eset előzménye az, hogy öt OBT-tag (Bagdi Árpád Gyula, Hegedűs János, Kovács Gergely, Kovács Ildikó és Szabó Péter) egy előterjesztést nyújtott be a testülethez, amely így módosította volna a bírói etikai kódexet: „A bíró politikai tevékenységet nem folytat, nyilvánosság előtt tartózkodik a politikai megnyilvánulásoktól. A bíró párt honlapján, közösségi oldalán vagy applikációján nem regisztrál. A bíró nem vesz részt párt által szervezett rendezvényen, más rendezvényen pedig ügyel arra, hogy részvétele ne keltse politikai elkötelezettség látszatát.”

Az előterjesztésben nem volt kimondva, de egyértelmű, hogy ezt a módosítást a Tisza Világ appból történt adatszivárgás miatt eszközölnék. November elején az ismeretlen hátterű, de a kormánymédia által gyakran idézett Tűzfal csoport a tiszás adatlopással kapcsolatban megírta, bírók is szerepelnek a nyilvánosságra került adatbázisban. Ennek kapcsán a Kúria és az OBT közleményháborúba fogott. Ezután került sor a január 14-i ülésre.

Ott a vitán felszólalt Varga Zs. András, a Kúria elnöke is, aki hivatalból tagja az OBT-nek. „A fontos kérdés az, hogy ezek a bírótársaink, hadd mondjam azt, hogy nyilvánvalóan pillanatnyi ötlettől vezérelve, magukról megfeledkezve feliratkoznak ilyen listákra, hogy hat ki az igazságszolgáltatás a bíróságok integritására”.

A testület tagjai közül sokan viszont élesen bírálták az előterjesztést. „Ez nem a politikai tevékenység tilalma, ez az információhoz jutás és a magánszféra aránytalan korlátozása” – mondta például Csik Attila OBT-tag kifejezetten hosszú felszólalásban

„Ha mi most kifejezetten kimondjuk, hogy a bíró párt applikációján nem regisztrálhat, azzal utólag igazoljuk azt a politikai narratívát, amely a bírákat mint szabályszegőket, nem pedig mint egy súlyos adatvédelmi jogsértés áldozatait álltja be. Ez nem a függetlenség védelme, hanem annak feladása” – mondta.

„A bírói függetlenséget ma nem az fenyegeti, hogy a bírák magánszemélyként letöltenek egy applikációt vagy feliratkoznak egy hírlevélre. A bírói függetlenséget az fenyegeti, ha a politikai nyomásnak engedve mi magunk szűkítjük saját jogainkat, és a kollégáink ellen indított kampányokhoz etikai szabályalkotásokkal igazodnánk” – zárta felszólalását.

A hosszúra nyúlt kritika után Varga Zs. András javasolta, hogy a további hozzászólások csak kétpercesek legyenek, a levezető elnök Pecsenye Csaba azonban ennél is tovább ment, és úgy döntött, az egész vitát lezárja. Ezután került sor a fent idézett szóváltásra. A Kúria elnöke a jegyzőkönyv szerint ekkor valóban kivonult a teremből, és minden jel szerint a szavazásra sem tért vissza, mert csak tizenhárman döntöttek az előterjesztés sorsáról.