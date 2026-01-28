Trump megüzente Iránnak, hogy „fogy az idő”

Donald Trump arra figyelmeztette Iránt, hogy „fogy az idő”, hogy leüljenek Irán nukleáris programjáról tárgyalni.

Az amerikai elnök azt mondta, hogy egy „hatalmas armada” „gyorsan, óriási erővel, lelkesedéssel és céltudatossággal” tart Irán felé, utalva egy jelentős amerikai hadiflottára a Perzsa-öbölben.

„Remélhetőleg Irán gyorsan ‘asztalhoz ül’, és tisztességes, kiegyensúlyozott megállapodásról tárgyal – NINCS NUKLEÁRIS FEGYVER” – írta a Truth Socialön.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Azt is közölte, hogy a Perzsa-öbölben tartózkodó hadiflotta nagyobb annál, mint amelyet korábban Venezuelához vezényelt, mielőtt az amerikai erők elfogták az ország korábbi vezetőjét, Nicolás Madurót.

Válaszul Irán ENSZ-missziója közölte: Teherán „kész a párbeszédre a kölcsönös tisztelet és érdekek alapján”, de ha nyomás alá helyezik, nagybetűkkel írt nyilatkozatában azt üzente, hogy meg fogja védeni magát, és „soha nem látott módon fog válaszolni”.

Irán ragaszkodik ahhoz, hogy nukleáris programja teljes mértékben békés célokat szolgál, és következetesen tagadja az Egyesült Államok és szövetségesei vádjait, miszerint atomfegyverek kifejlesztésére törekedne.

Trump legutóbbi figyelmeztetése azt követően hangzott el, hogy korábban megígérte: Washington beavatkozik, hogy segítséget nyújtson azoknak, akiket az országban a hónap elején kezdődött, brutális és példátlan tüntetésellenes fellépés érintett.

„Úton van a segítség” – üzente a tiltakozóknak, majd később változtatott hangnemén, mondván: megbízható forrásból úgy értesült, hogy a tüntetők kivégzése leállt. (BBC)