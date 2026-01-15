Trump visszavett Iránnal kapcsolatban, szerinte a fenyegetései miatt leálltak a kivégzések és gyilkosságok

Donald Trump szerda éjszakai szavai alapján kevésbé tűnik valószínűnek a konkrét amerikai katonai fellépés Iránban: az amerikai elnök ugyanis azt állította, hogy biztosítékokat kapott arra, hogy Irán leállította a tüntetők megölését. Bár a kijelentése nem zárta ki egyértelműen az amerikai katonai fellépés lehetőségét, az a mérséklés felé mutat, lehetőséget adva számára, hogy a korábbi fenyegetései után elálljon a közvetlen katonai válaszcsapástól.

Trump kedden még nyílt üzenetet küldött az iráni tüntetőknek, arra buzdítva őket, hogy folytassák a demonstrációkat. „A SEGÍTSÉG ÚTON VAN” - üzente Iránba, ahol a két hete kezdődött tömegtüntetésekre reagálva a rezsim elsötétítette a netet, és alig lehet információkhoz jutni arról, hogy mi történik az országban. Azt már az iráni kormány is elismerte, hogy legalább 2000-en haltak meg a tüntetések során, nemzetközi emberjogi szervezek azonban ennél is magasabbra, akár 12 ezerre teszik az áldozatok számát.

Fotó: KAMRAN/Middle East Images via AFP

Trump fenyegetésein túl szintén az eszkaláció felé mutatott, hogy az Egyesült Államok szerdán megkezdte a személyzete részleges kivonását a térség legnagyobb amerikai katonai bázisáról, ami egy szélesebb közel-keleti konfliktus lehetőségére utalt. Ezzel kapcsolatban az amerikai adminisztráció is nagyon megosztott: állítólag JD Vance alelnök is a katonai fellépés ellen van, és ennek a katonai feltételei is korlátozottak: nincsenek amerikai anyahajók a térségben, és a légibázisaik használata esetén a térség minden országa tart egy iráni válaszcsapástól. A Washington Post úgy tudja, hogy Katart Irán már konkrétan megfenyegette, ha az amerikaiak az országban lévő Al Udeid támaszpontot használnák, és Irakban is attól félnek, hogy könnyen átterjedhet hozzájuk a konfliktus.

Trump ezek után szerdán azt mondta az Ovális Irodában, hogy Iránban a rendfenntartók abbahagyták (bár az igeidőben elég bizonytalan volt) a gyilkosságokat, amit ő a saját fenyegetései eredményének tud be - írja a Financial Times.

„Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Iránban megszűnnek a gyilkosságok, meg is szűntek, megszűnőben vannak, és nincs terv kivégzésekre, egyetlen kivégzésre sem”

– mondta az amerikai elnök teheráni forrásokat emlegetve.

A tüntetők elleni megtorlások enyhüléséről szóló Trump-nyilatkozatot legalábbis árnyalja, hogy a Washington Post forrásai szerint John Ratcliffe CIA-igazgató olyan titokban megszerzett videófelvételeket mutatott a Fehér Házban Trumpnak, amelyeken tüntetők akasztása és az utcákon heverő tüntetők holttestei láthatók, és halálozási adatokat is ismertetett.

Donald Trump Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Arra a kérdésre, hogy lekerült-e az asztalról az amerikai katonai beavatkozás, Trump azt mondta: „Figyelni fogjuk, hogyan alakul a folyamat. De nagyon jó nyilatkozatot kaptunk olyan emberektől, akik tisztában vannak azzal, hogy mi zajlik.”

Szerda este a Reutersnek már az iráni hatalom bukásáról is kétértelműbben és bizonytalanabbul nyilatkozott, mint korábban. Mint mondta, a tiltakozások akár az iráni rezsim bukásához is vezethetnek, de ehhez hozzátette, hogy „bármely rezsim megbukhat”.

„Akár megbukik, akár nem, mindenképpen egy érdekes időszak következik”

- mondta.