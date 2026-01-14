Az Egyesült Államok elkezdte kivonni a személyzetet a legnagyobb Iránhoz közeli támaszpontjáról, legutóbb a nukleáris létesítmények elleni támadás előtt volt ilyen

Az Egyesült Államok elkezdte evakuálni a személyzetet katari katonai támaszpontjáról. Az el-Udeid légibázis az Egyesült Államok hadereje regionális parancsnokságának székhelye, a támaszponton nagyjából 10 ezer katona állomásozik.

Legutóbb azelőtt volt ilyen mozgás a légibázison, hogy Amerika Irán nukleáris létesítményeit támadta tavaly júniusban. A bombázás után Irán rakétacsapásokat mért az amerikai támaszpontra.

Az el-Udeid légibázis. Fotó: MUSTAFA ABUMUNES/AFP

Az Financial Times-nak egy arab tisztségviselő azt mondta, „a lépés egyelőre elővigyázatosságból történik”, a katari kormány pedig azt írta, a személyzet kivonása „a régióban tapasztalható feszültségekre adott válasz”.

Iránban hetek óta tüntetnek a teokratikus rezsim ellen, az országban lekapcsolták az internetet, több ezer demonstráló halt meg eddig.

Donald Trump sajtóhírek szerint egy Iránnal szembeni katonai csapást mérlegel. Az amerikai elnök nemrég hatalomátvételre buzdította a tüntetőket, azt mondta, úton van a segítség. Irán válaszcsapással fenyegetőzik arra az esetre, ha az Egyesült Államok beavatkozna a tüntetők oldalán.