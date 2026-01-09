Teljesen leállt az internet Iránban, miközben az ország valamennyi tartományában tüntettek a gazdasági helyzet ellen

Az országos gazdasági tiltakozások közepette csütörtök estére teljesen leállt az internet Iránban – írja a Guardian.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a kiesést, ugyanakkor az iráni hatóságok korábban is lekapcsolták már az internetet tüntetések idején.

December vége óta folyamatosak az egyre durvább tüntetések Iránban, miután a teheráni bazár kereskedői sztrájkba léptek, mivel az iráni riál az amerikai dollárral szemben történelmi mélypontra zuhant. A lakosság számára egyre elviselhetetlenebb iráni infláció és a nemzeti valuta leértékelődése miatti tüntetések és sztrájkok már nemcsak a fővárosra, Teheránra korlátozódnak, hanem országszerte egyre újabb és újabb városokra is átterjedtek.

Csütörtökön általános sztrájkot hirdetett meg hét kurd politikai szervezet, aminek hatására boltok zártak be Irán kurd területein és az ország számos más városában is. A Hengaw jogvédő csoport szerint Ilam, Kermanshah és Lorestan tartományokban sok üzlet lehúzta a redőnyt. A szervezet azt állítja, hogy Kermanshahban és a közeli Kamyaran városában a hatóságok a tüntetőkre lőttek, többeket megsebesítve.

Tüntető Iránban. Fotó: KAMRAN/Middle East Images via AFP

A tiltakozások csütörtökön Irán mind a 31 tartományában folytatódtak. A déli Fárs tartományban tüntetők ledöntötték Kászem Szulejmáni, az Iszlám Forradalmi Gárda egyik korábbi parancsnokának szobrát. Szulejmánit a rendszer támogatói hősként tisztelik. A felvételeken látható, ahogy a tüntetők ünnepelnek a szobor ledöntésekor. Teherán északnyugati részén nagy tömeg gyűlt össze az Ajatollah Kásáni sugárúton, miközben az autók dudálással fejezték ki támogatásukat. Tüntetésekről érkeztek felvételek az ország nyugati részén fekvő Abadan városából is.

A Norvégiában működő Iran Human Rights (IHR) szervezet szerint az iráni biztonsági erők a tüntetések december végi kezdete óta legalább 45 tüntetőt öltek meg, köztük nyolc gyereket. A biztonsági erők fokozták az erőszakot, a most már tizenkét napja tartó tiltakozások legvéresebb napja a szerda volt, amikor 13 tüntető halt meg. A szervezet közlése szerint eddig több százan megsérültek, és több mint kétezer embert vettek őrizetbe. A hatóságok pedig már kórházakat is megtámadtak, hogy letartóztassák a megsebesült tüntetőket.

Maszúd Peszeskján iráni elnök csütörtökön önmérsékletre szólított fel, valamint utasításba adta a biztonsági erőknek, hogy ne tegyenek semmit a tüntetők és a tiltakozások résztvevői ellen.

Az ország vezetésére külső nyomás is nehezedik: Donald Trump amerikai elnök jelezte, kész a katonai beavatkozásra is, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök pedig támogatásáról biztosította a tiltakozókat. Ahogy azt írtuk a 444-en, a rezsim csapdahelyzetben van, igazából nincsenek jó lehetőségeik, valójában nem az a kérdés, hogy lesz-e újabb izraeli beavatkozás Iránban, hanem az, hogy mikor.