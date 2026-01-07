Az iráni elnök felszólította a biztonsági erőket, hogy ne lépjenek fel a tüntetők ellen

Maszúd Peszeskján iráni elnök szerdán felszólította a biztonsági erőket, ne tegyenek semmit a tüntetők és a tiltakozások résztvevői ellen – írja az MTI.

Maszúd Peszeskján iráni elnök. Fotó: IRANIAN PRESIDENCY/Anadolu via AFP

A döntésről Mohammad Dzsafar Gaempanah alelnök tájékoztatta a Mehr iráni hírügynökséget, nem sokkal a kabinet ülése után. Az államfő szerint rendbontóknak azok minősülnek, akik lőfegyvereket, késeket és macsetéket birtokolnak és rendőrőrsökre, illetve katonai létesítményekre támadnak, ezért különbséget kell tenni köztük és a tüntetők között. Közben Golámhosszein Mohszen Ezsei, a legfelsőbb bíróság elnöke azt közölte: annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan oldhassák meg a rendbontók ügyét, különleges bírói testületeket hoztak létre.

December vége óta folyamatosak az egyre durvább tüntetések Iránban, miután a teheráni bazár kereskedői sztrájkba léptek, mivel az iráni riál az amerikai dollárral szemben történelmi mélypontra zuhant. A lakosság számára egyre elviselhetetlenebb iráni infláció és a nemzeti valuta leértékelődése miatti tüntetések és sztrájkok már nemcsak a fővárosra, Teheránra korlátozódnak, hanem országszerte egyre újabb és újabb városokra is átterjedtek.

Tüntetések Iránban. Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) azt írta, már 2000-re nőtt az őrizetbe vett tüntetők száma. A megmozdulásoknak már legalább 35 halottja is van. Donald Trump amerikai elnök jelezte, kész a katonai beavatkozásra is, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök pedig támogatásáról biztosította a tiltakozókat. Ahogy azt írtuk a 444-en, az iráni rezsim csapdahelyzetben van, igazából nincsenek jó lehetőségeik, valójában nem az a kérdés, hogy lesz-e újabb izraeli beavatkozás Iránban, hanem az, hogy mikor.