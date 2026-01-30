Megint megtévesztette az eMAG a vásárlókat, 235 milliós bírságot fizet

Több jogsértést is elkövetett az eMAG Magyarország Kft. – közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). „A romániai központú e-kereskedelmi cég több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott és nem megfelelően tájékoztatta a magyar vásárlókat” - írják, ezért a GVH Versenytanácsa 235 millió forint bírságot szabott ki a webáruházat működtető vállalkozásra.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy az e-kereskedelmi cég
Mindemellett a GVH vizsgálta az eMAG-ot működtető vállalkozás fogyasztói értékelések moderálásával kapcsolatos gyakorlatát is, ebben jogsértést nem állapított meg, de kötelezte a céget a kötelezettségvállalásának megvalósítására, ami az értékelési szabályok felülvizsgálatára, következetesebb alkalmazására, fogyasztók irányába történő egyértelműbb kommunikálására, valamint az eladók (szállítás) értékelésének lehetővé tételére irányul.
A cég elismerte a jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.
Az eMAG nem először került a GVH látókörébe, a magyar nemzeti versenyhatóság korábban – árfeltüntetéssel kapcsolatos jogsértések miatt – már több alkalommal is megbírságolta a céget, illetve jogelődjeit.
