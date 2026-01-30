Megint megtévesztette az eMAG a vásárlókat, 235 milliós bírságot fizet

Több jogsértést is elkövetett az eMAG Magyarország Kft. – közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). „A romániai központú e-kereskedelmi cég több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott és nem megfelelően tájékoztatta a magyar vásárlókat” - írják, ezért a GVH Versenytanácsa 235 millió forint bírságot szabott ki a webáruházat működtető vállalkozásra.

A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy az e-kereskedelmi cég

  • a 2023. július 25-28. közötti „Őrült napok” akciója során valótlan mértékű kedvezményekkel hirdette weblapján és alkalmazásában a divat kategória számtalan termékét;
  • 2023. október 31-től a termékek (várható) szállítási idejével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatának kialakítása során nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el;
  • 2023. július 22-től 2024 áprilisáig egyes termékeket a honlapján és a mobil alkalmazásában, hogy a fogyasztók jogszabályon alapuló 14 napos elállási jogát és jótállási jogát a vállalkozás ajánlatának sajátosságaként (előnyként) tüntette fel;
  • 2024. április 17-től weboldalán és applikációjában a szállítási és utánvételi költségeket homályos, érthetetlen, követhetetlen módon tüntette fel.

Mindemellett a GVH vizsgálta az eMAG-ot működtető vállalkozás fogyasztói értékelések moderálásával kapcsolatos gyakorlatát is, ebben jogsértést nem állapított meg, de kötelezte a céget a kötelezettségvállalásának megvalósítására, ami az értékelési szabályok felülvizsgálatára, következetesebb alkalmazására, fogyasztók irányába történő egyértelműbb kommunikálására, valamint az eladók (szállítás) értékelésének lehetővé tételére irányul.

A cég elismerte a jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.

Az eMAG nem először került a GVH látókörébe, a magyar nemzeti versenyhatóság korábban – árfeltüntetéssel kapcsolatos jogsértések miatt – már több alkalommal is megbírságolta a céget, illetve jogelődjeit.

Itt van egy általunk bemutatott izgalmas ajánlat, aminek egyébként ez lett a következménye.

