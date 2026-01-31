Hosszú posztban ítélte el a tiszás aktivisták elleni baltás támadást Debrecen fideszes polgármestere

„Az erőszak minden formája, legyen az szóbeli vagy fizikai, elítélendő! Sem a közéletben sem a magánéletben nincs helye! Ma késő délután fizikai fenyegetés érte a Tisza Párt debreceni aktivistáit. Határozottan elítélek minden olyan cselekményt, amely fenyegetést, veszélyt vagy erőszakot jelent a polgárainkra, pusztán azért, mert politikai tevékenységet végeznek”

– írta Debrecen polgármestere, a fideszes Papp László a Facebookon.

A kopogtató tiszás önkéntesek elleni támadásról Magyar Péter számolt be pénteken kora este, nem sokkal később pedig Tárkányi Zsolt, a párt szóvivője és képviselőjelöltje az egyik debreceni körzetben azt mondta, az aktivistáik szerint baltával a kezében, hazaárulózva eredt utánuk a férfi egy panelházban.

Papp László késő esti posztjában azt is írta, hogy „a közéleti szerepvállalás tiszteletre méltó tevékenység függetlenül attól, hogy milyen törvényesen működő párt képviseletében történik”.

Papp László, Debrecen polgármestere Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

„Nem érhet senkit fenyegetés, bántalmazás azért, mert az általa támogatott politikai szervezetet képviseli vagy annak tevékenységét meg akarja ismertetni a választópolgárokkal” – tette hozzá, és arra kért mindenkit, hogy az országgyűlési választások közeledtével „tartsa tiszteletben mások véleményét és tartózkodjon minden fenyegető vagy erőszakos cselekménytől, annak érdekében, hogy a választások nyugalomban, rendben, tisztességesen lebonyolíthatóak legyenek”.

Tárkányi elmondása szerint az aktivisták a panelház egyik emeleti folyosójának rácsánál csengettek be a rájuk támadó férfi lakásába. Miután a férfi megtudta, hogy mit akarnak, hazaárulózni kezdett, és azzal fenyegetőzött, ha nem mennek el onnan, baltával megy nekik.

Ezután az aktivisták néhány szinttel lejjebb mentek, ott próbáltak másik lakásokban kampányolni, a férfi azonban pár perccel később utánuk jött, és tényleg balta volt nála.

Tárkányi szerint az aktivisták ugyan megpróbálták bekapcsolni a kamerát, de a menekülés intenzitása miatt azzal nem sokat tudtak rögzíteni. A férfi az üldözés alatt „azt hajtogatta, hogy rohadt hazaárulók” – mondta a szóvivő.

A helyszínre Tárkányi szerint pajzsos rendőrök érkeztek, nagyjából egy órát ott töltöttek, és elvitték a férfit a rendőrségre. Az aktivistákat is kihallgatták.