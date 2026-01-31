Minden politikai fogoly szabadulhat Venezuelában, közölte az elnök

Venezuela ideiglenes elnöke, Delcy Rodríguez pénteken bejelentette, hogy átfogó amnesztia-törvényt terjeszt be, ami minden politikai fogolyra vonatkozva, egészen a Hugo Chávez-korszakig visszamenően. A lépés a Nicolás Maduro amerikai elfogása óta az egyik legjelentősebb reformnak számít.

Rodríguez a venezuelai legfelsőbb bíróság előtt tartott beszédében kijelentette: „Ez a törvény begyógyítja a politikai erőszak által okozott sebeket, és visszatereli az igazságszolgáltatást a helyes útra.” A tervezet célja, hogy lezárja a Chávez 1999-es hatalomra kerülésétől napjainkig tartó politikai üldöztetés korszakát, mondta.

Delcy Rodriguez Fotó: JUAN BARRETO/AFP

„Ez a törvény segít begyógyítani a politikai harcok, az erőszak és a szélsőségek által okozott sebeket. Lehetővé teszi, hogy újra helyreállítsuk az igazságosságot országunkban” – mondta Rodríguez, aki egyúttal bejelentette egy „új igazságszolgáltatási rendszerről szóló országos konzultáció” megrendezését is.

Az elnök azt is közölte, hogy bezárják a hírhedt El Helicoide börtönt, ahol emberi jogi szervezetek szerint korábban politikai foglyokat kínoztak a Maduro titkosszolgálatai. A caracasi épületet – amely eredetileg bevásárlóközpontnak készült – sport- és kulturális központtá alakítják át.

Rodríguez – aki annak elfogásáig Maduro alelnöke volt – hatalomra kerülése óta gyors reformokat indított, amelyek közül több megfelel Donald Trump amerikai elnök követeléseinek. Már elfogadtak egy törvényt a venezuelai olajipar privatizációjára, amit Washington régóta szorgalmazott. Az amerikai kormány erre válaszul enyhítette a Venezuelát sújtó olajipari szankciókat.

A Maduro eltávolítását követő napokban a kormány megkezdte több száz politikai fogoly szabadon engedését, bár jogvédők szerint az ütem lassú: eddig kevesebb mint 300 embert engedtek szabadon.

A javuló diplomáciai kapcsolatok jeleként az USA feloldotta a venezuelai repülési tilalmat, és újra megnyitja caracasi nagykövetségét. A leendő amerikai ügyvivő, Laura Dogu hamarosan Venezuelába érkezik, hogy átvegye hivatalát. (Guardian)