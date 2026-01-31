Minden politikai fogoly szabadulhat Venezuelában, közölte az elnök

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Venezuela ideiglenes elnöke, Delcy Rodríguez pénteken bejelentette, hogy átfogó amnesztia-törvényt terjeszt be, ami minden politikai fogolyra vonatkozva, egészen a Hugo Chávez-korszakig visszamenően. A lépés a Nicolás Maduro amerikai elfogása óta az egyik legjelentősebb reformnak számít.

Rodríguez a venezuelai legfelsőbb bíróság előtt tartott beszédében kijelentette: „Ez a törvény begyógyítja a politikai erőszak által okozott sebeket, és visszatereli az igazságszolgáltatást a helyes útra.” A tervezet célja, hogy lezárja a Chávez 1999-es hatalomra kerülésétől napjainkig tartó politikai üldöztetés korszakát, mondta.

Delcy Rodriguez
Fotó: JUAN BARRETO/AFP

„Ez a törvény segít begyógyítani a politikai harcok, az erőszak és a szélsőségek által okozott sebeket. Lehetővé teszi, hogy újra helyreállítsuk az igazságosságot országunkban” – mondta Rodríguez, aki egyúttal bejelentette egy „új igazságszolgáltatási rendszerről szóló országos konzultáció” megrendezését is.

Az elnök azt is közölte, hogy bezárják a hírhedt El Helicoide börtönt, ahol emberi jogi szervezetek szerint korábban politikai foglyokat kínoztak a Maduro titkosszolgálatai. A caracasi épületet – amely eredetileg bevásárlóközpontnak készült – sport- és kulturális központtá alakítják át.

Rodríguez – aki annak elfogásáig Maduro alelnöke volt – hatalomra kerülése óta gyors reformokat indított, amelyek közül több megfelel Donald Trump amerikai elnök követeléseinek. Már elfogadtak egy törvényt a venezuelai olajipar privatizációjára, amit Washington régóta szorgalmazott. Az amerikai kormány erre válaszul enyhítette a Venezuelát sújtó olajipari szankciókat.

A Maduro eltávolítását követő napokban a kormány megkezdte több száz politikai fogoly szabadon engedését, bár jogvédők szerint az ütem lassú: eddig kevesebb mint 300 embert engedtek szabadon.

A javuló diplomáciai kapcsolatok jeleként az USA feloldotta a venezuelai repülési tilalmat, és újra megnyitja caracasi nagykövetségét. A leendő amerikai ügyvivő, Laura Dogu hamarosan Venezuelába érkezik, hogy átvegye hivatalát. (Guardian)

külföld politikai foglyok venezuela Delcy Rodríguez amnesztia Nicolas Maduro
Kapcsolódó cikkek

Narkoterrorista összeesküvéssel és egy sor másik dologgal is vádolják Madurót, Amerikában állhat bíróság elé

Már vádat is emeltek a venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen. Egyelőre nem világos, hova vezet a konfliktus.

Kaufmann Balázs, Fődi Kitti
külföld