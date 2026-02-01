Irán terrorszervezetté nyilvánította az uniós országok hadseregeit

Irán vasárnap terrorszervezetté nyilvánította az európai országok hadseregeit, miután az Európai Unió hasonlóan járt el az iráni Forradalmi Gárdával szemben, amelyet a kormányellenes tiltakozó mozgalom elnyomásának összehangolásával vádol.

A Forradalmi Gárda parádézik Fotó: STR/AFP

„A Forradalmi Gárda terrorszervezetté minősítésével kapcsolatos ellenintézkedésekre vonatkozó törvény 7. cikke értelmében terrorszervezeteknek tekintjük az európai országok hadseregeit” – jelentette ki vasárnap Mohammed Bager Galibaf, az iráni parlament elnöke, annak a napnak a 47. évfordulóján, amelyen Khomeini ajatollah, az Iráni Iszlám Köztársaság alapítója visszatért Iránba. Az 1979-ben Irán legfelsőbb vezetője által létrehozott forradalmi gárda a hatalom ideológiai hadserege Iránban. Rendkívül szervezett, és irányítja az iráni gazdaság jelentős területeit.

Az Európai Unió csütörtökön hozta meg az intézkedést, követve az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália példáját, amelyek 2019-ben, 2024-ben, illetve 2025-ben döntöttek az iráni Forradalmi Gárda terrorszervezetté nyilvánításáról. A döntést Kaja Kallas, az EU külpolitikai vezetője azzal indokolta, hogy az elnyomás nem maradhat „válasz nélkül”:

Bármelyik rezsim, amely több ezer saját polgárát megöli, a saját bukását idézi elő

– írta a közösségi médiában.

Az Egyesült Államok tucatnyi hadihajót, közöttük az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót - vonultatott fel a Perzsa(Arab)-öbölbe, Irán pedig vasárnap kezd tengerészeti hadgyakorlatot az Ormuzi-szorosban. Donald Trump azonban legutóbb arról beszélt, tárgyalnak a diplomáciai megoldásról Iránnal, és Maszúd Peszeskján iráni elnök is kijelentette, hogy sem Iránnak, sem az Egyesült Államoknak nem áll érdekében egy háború.

Az iráni vezetés január eleje óta brutálisan lép föl a tüntetésekkel szemben, amelyek eleinte a magas árak miatt indultak, majd a hatalom ellen irányultak. Az HRANA emberi jogi civil szervezet, amelynek az Egyesült Államokban van a székhelye, azt közölte, hogy a tüntetéseken 6713 ember halt meg, közöttük 137 gyermek. A szervezet további 17 ezer esetleges haláleset ügyében nyomoz. Az iráni hatóságok elismerik, hogy ezren haltak meg a tüntetéseken, de azt állítják, hogy az áldozatok túlnyomó többsége a biztonsági erők tagja, illetve „terroristák” által meggyilkolt járókelő volt. (via Al Jazeera, MTI)