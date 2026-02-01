Szülészetet ért orosz dróntalálát a zaporizzsjai hatóságok szerint

Orosz dróntalálat ért egy szülészetet vasárnap a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában, legkevesebb hatan megsebesültek – írta a megyei közigazgatás vezetője. Nem sokkal később egy újabb orosz támadás érte a várost, ebben két nő és egy gyerek sebesült meg a hatóságok szerint.

Fotó: Zaporizzsja katonai közigazgatása

De nem csak Zaporizzsja érintett. A megyei hatóságok közlése szerint Dnyipróban egy férfi és egy nő halt meg vasárnapra virradóra orosz dróncsapásokban, míg Herszonban a városközpontot érte találat, egy 59 éves nő életveszélyesen megsebesült.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte: január folyamán Oroszország több mint 6000 drónt, mintegy 5500 irányított légibombát és 158 rakétát lőtt ki Ukrajnára. Az elnök szerint a támadások célpontjai elsősorban az energetikai hálózat, a vasút és polgári létesítmények voltak.

Az ukrán elnök vasárnap azt is közölte, hogy az ukrán-orosz-amerikai megbeszélések az Egyesült Arab Emírségekben a jövő héten folytatódnak. „Ukrajna kész a lényegi tárgyalásokra, és abban vagyunk érdekeltek, hogy végül olyan eredmény szülessen, amely közelebb visz minket ahhoz, hogy a háború méltón és valóban véget érjen”. (Ukrajinszka Pravda, MTI)