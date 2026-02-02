Orbán előtt ott vannak a belső mérések, amik szerint nem a Fidesz vezet

Négy szakaszra bontja kampányát a Tisza, az utolsó 72 óra kritikus

A Tisza kampányterveit ismerőkkel próbáltuk meg összerakni, hogyan képzeli el a párt a választásig hátralévő időszakot. Január 12-e óta tart az első szakasz a négyből, de nehezítés most a hideg idő. Aki magabiztos a Tiszában, az is csak nagyon óvatosan az.