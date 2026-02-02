Oroszország újraindította az ukrán energiainfrastruktúra elleni támadásokat

Az orosz csapatok újraindították az ukrán energiainfrastruktúra elleni csapásokat – jelentette be Artem Nyekraszov, Ukrajna energiaügyi miniszterhelyettese.

Február 2-án, hétfőn az orosz támadások máris áramszünetet okoztak a fogyasztóknak Harkiv, Szumi, Dnyipropetrovszk és Cserkaszi megyékben - írja a Meduza.

Nyekraszov tájékoztatása szerint február 1-jén az orosz csapatok „cinikus és célzott” támadást hajtottak végre Dnyipropetrovszk megyében, amikor orosz drónok támadtak egy energiaipari vállalat bányászait szállító buszra a Pavlohrad járásban található Ternovszkaja bánya közelében. Tizenhat bányász meghalt, további 14 pedig megsebesült.

Mentőalakulatok a dróntámadás helyszínén.
Fotó: AFP PHOTO / State Emergency Service of Ukraine

Odessza, Mikolajiv és Kirovohrad megyékben több mint 160 település maradt áram nélkül, ráadásul kedvezőtlen időjárási körülmények között – mondta a tisztviselő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte: az elmúlt 24 órában orosz támadások értek energiaipari létesítményeket a frontvonalon és a határ menti közösségekben, de ő már úgy fogalmazott, hogy „célzott csapások” nem voltak Oroszország részéről Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen.

„Az orosz hadsereg, akárcsak az előző napokban, a logisztikánk, elsősorban a vasútvonalak terrorizálására összpontosít” – írta az ukrán elnök a Telegram csatornáján.

Január 29-én Donald Trump amerikai elnök jelentette be, hogy személyesen kérte Vlagyimir Putyint, hogy egy hétig tartózkodjon Kijev és más ukrán városok bombázásától a súlyos hideg miatt. A Kreml később megerősítette, hogy Trump személyesen kérte Putyint, hogy egy hétig – azaz február elsejéig – ne támadja Kijevet, „hogy kedvező feltételeket teremtsen a tárgyalásokhoz”.

Az ukrán hatóságok szerint az orosz csapatok valóban ideiglenesen leállították az energiainfrastruktúra elleni támadásokat január 29-től, de a civil célpontokat továbbra is támadták. Bár úgy volt, hogy február elsején ismét tárgyalóasztalhoz ül Moszkva, Kijev és Washington, Zelenszkij korábban bejelentette, hogy háromoldalú tárgyalásokat legkorábban február 4-én és 5-én tartanak Abu Dzabiban.

orosz-ukrán háború orosz támadások Abu-Dzabi kirovohrad kijev odessza szumi oroszország harkiv Donald Trump Volodimir Zelenszkij energiainfrastruktúra washington mikolajiv meduza moszkva kreml Cserkaszi Dnyipropetrovszk Artem Nyekraszov ukrajna pavlohrad Ternovszkaja bánya vlagyimir putyin vasútvonalak
