Rövid időn belül újból felszólalt az Országos Bírói Tanács: alkotmánysértő megkérdőjelezni a bíróság függetlenségét

Visszautasítja az Országos Bírói Tanács (OBT) azokat a megszólalásokat, „amelynek célja a bírák (…) alkotmányos alapjogainak gyakorlása esetére kilátásba helyezett megfélemlítése, továbbá a bíróság pártatlan ítélkezésének, tágabb értelemben pedig a bírói hatalmi ág legitimációjának megkérdőjelezése” – közölte a szervezet. Az OBT azt írja, az alkotmány szerint a bírák szabadon gondolkodhatnak, és adott keretek között véleményt is nyilváníthatnak.

Ugyan konkrét példát a közlemény nem említ, Lázár János a múlt heti fórumán a HVG szerint arról beszélt, hogy meg kéne szabadítani az igazságszolgáltatást a „tiszás bíróktól”. A tiszás bírók mítoszát a kormánypárt a Tisza Világ appból kiszivárgott névlistán szereplő bírói nevekre alapozza – fideszes szereplők a Bors Tisza-adókról szóló különszámának betiltásakor is pártossággal vádolták a bírákat.

Friss közleményében az OBT arról ír, hogy a bírói ítéletek szükséges velejárója, hogy a döntés „csak a perben érdekelt egyik félnek kedvez, így azt a pervesztes fél részéről gyakran éri bírálat. Magától értetődő ezért, hogy a bírósági határozatok szakmai alapon kifogásolhatók. Ugyanakkor a véleménynyilvánítás kereteit meghaladó, s ennél fogva megengedhetetlen az olyan jellegű – akár az érintett eljárási résztvevő, akár kívülálló által megfogalmazott – kritika, amely pusztán a nem megfelelőnek tartott döntés okán az eljáró bíró vagy a bíróság egészének pártatlanságát, integritását és függetlenségét kérdőjelezi meg.”

A közlemény szerint az ilyen megszólalások a hatalommegosztás alkotmányos elvét is súlyosan sértik, így az OBT „ismételten felkéri a köz- és politikai élet szereplőit, hogy tartsák tiszteletben a bíróságok alkotmányos szerepét, a bíróságokat a politikai kampány részévé ne tegyék, továbbá tartózkodjanak a bírák megfélemlítését célzó, méltóságukat sértő, valamint pártatlanságukat alap nélkül megkérdőjelező, ily módon az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbítására és a bírák befolyásolására alkalmas megnyilvánulásoktól”.