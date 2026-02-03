Trump szerint Mexikó leállítja a kubai olajszállítást

Donald Trump egy hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy fokozza a Kubára gyakorolt gazdasági nyomást, Mexikó pedig befejezi a kubai olajszállítást. Az amerikai elnök nem mondta meg, hogy mire alapozza a második állítását. A mexikói hatóságok egyelőre nem kommentálták az ügyet.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök kormánya vasárnap jelentette be, hogy humanitárius okokból olajat szállít majd Kubának, de „konfrontáció keresése nélkül”. A mexikóiak jelezték, hogy a támogatás „más” termékekből is állhat.

Mexikó a rendszeresen energiahiánnyal küzdő Kuba legnagyobb olajszállítója. A karibi szigetországban gyakoriak az áramszünetek, a mindennapokat pedig üzemanyaghiány nehezíti. Az amerikai szankciók és a gazdasági válság miatt Kuba évek óta nehezen jut üzemanyaghoz, az áramtermelést és a benzinellátást csak külföldi szövetségeseitől importált finomított termékekkel tudja megoldani.

Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Trump az elmúlt hetekben fokozta a kubai energiaszektorra gyakorolt nyomást. Amerikai katonák elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, így Kuba elvesztette a legfontosabb kőolajipari szövetségesét. Az amerikai elnök később nemzetbiztonsági fenyegetésnek nevezte Kubát, és vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amik kőolajat szállítanak Kubának.

A kubai kormány nemrég megerősítette, hogy folynak egyeztetések az Egyesült Államok és Kuba között, ám ezek még nem minősülnek hivatalos párbeszédnek. Trump azt mondta, hogy kormánya kubai vezetőkkel tárgyal egy megállapodásról. (via Reuters)