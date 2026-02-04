22 új képet közöltek Jeffrey Epstein haláláról

A amerikai kormány nyilvánosságra hozott eddig nem látott fényképeket, amelyeken Jeffrey Epstein holtteste fekszik egy hordágyon, miközben orvosok látják el közvetlenül halála után. Huszonkét kép jelent meg, amelyek közül a legtöbb túl felkavaró ahhoz, hogy közölhetőek legyenek. Az újabb fájlokról beszámoló BBC néhányat közölt, egyet kiblőrözve mi is megmutatunk.

Forrás: Department of Justice

Epsteint 2019. augusztus 10-én holtan találták cellájában. A New York-i Metropolitan Correctional Centerben tartották fogva szexkereskedelem- és összeesküvés-vádakkal. A most közzétett FBI-jelentés, „Jeffrey Epstein halálának vizsgálata” címet viseli. A 23 oldalas jelentés minden oldalán „nem titkosított” pecsét van.

A BBC Verify mind a 22 képet átnézte, arra jutottak, hogy azok között vannak felvételek Epstein nyakáról és az azon látható sérülésekről. Tartalmazzák a halottkém jelentésének részleteit és egy pszichológiai jelentést mentális állapotáról azelőtt, hogy megölte magát.

Több fénykép Epstein hordágyon fekvő testét mutatja, miközben orvosok próbálják újraéleszteni. Dátumuk 2019. augusztus 10., időbélyegük 06:49, azaz körülbelül 16 perccel azután készülhettek, hogy cellájában mozdulatlanul találták a férfit. A helyszín nem egyértelmű, de Epsteint 06:39-kor szállították át egy közeli kórházba, ahol halottnak nyilvánították, így valószínűleg ott készültek.

Közöltek egy képet a celláról is. Forrás: Department of Jusitce

Az FBI-jelentés tartalmaz hatoldalas idővonalat is, amely Epstein fogva tartásának kezdetétől a haláláig tart. Kiderül belőle, hogy Epstein öngyilkossági őrizetbe került, miután 2019. július 23-án megkísérelte megölni magát. Epstein akkor azzal vádolta cellatársát – Nicholas Tartaglione volt rendőrt, aki gyilkossági vád alatt állt –, hogy meg akarta ölni.

Másnap a pszichológussal folytatott találkozón Epstein azt mondta, hogy nincsenek öngyilkossági gondolatai, és „őrültség lenne” megölnie magát – áll a dokumentumban. Július 25-én azt nyilatkozta, „túl elkötelezett vagyok az ügyem mellett, hogy feladjam, van életem, és vissza akarok térni hozzá” – idézi a pszichológusi jelentés.

A DoJ által közzétett egyéb dokumentumok szerint a börtönigazgató azt javasolta, hogy Epsteint ne tartsák egyedül, és hangsúlyozta a „30 perces ellenőrzések” szükségességét cellájában, valamint „bejelentés nélküli ellenőrzések” végzését.

Epstein cellatársát a halála előtti napon engedték szabadon. Augusztus 9-én éjjel a börtönőrök elmulasztották a 03:00 és 05:00 órára ütemezett ellenőrzéseket, a dokumentumok szerint ráadásul a szárny kamerarendszere is le volt kapcsolva. Holttestét a reggeli ellenőrzés során fedezték fel a személyzet.

Az amerikai igazságügyi minisztérium péntek este újabb, mintegy hárommillió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein, a szexuális visszaélések miatt elítélt, majd 2019-ben a börtönben állítólag öngyilkosságot elkövető pénzember ügyeiről. Az iratanyag többek között kétezer videót, 180 ezer képet és Epstein magánlevelezését tartalmazza. Mivel a dokumentumok kulcsszavak alapján is kereshetők, gyorsan előkerültek az ügy magyar vonatkozásai is: így például egy erzsébetvárosi cím, egy norvég producer-vállalkozó, Haakon Gundersen nevével összefüggésben, amelyről itt írtunk.