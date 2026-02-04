Az oroszok már a műholdakban vannak

Európai biztonsági szakértők szerint két orosz kémműhold legalább egy tucat kulcsfontosságú műhold kommunikációját fogta el a kontinens felett. Moszkva a titkosítatlan európai kommunikációt célozza meg ezekkel a műveletekkel, amelyek az oroszok Európa elleni hibrid háborújának fokozódása idején erősödtek fel, írja a Financial Times.

A tisztviselők úgy vélik, hogy a valószínűsíthető lehallgatások, amelyekről hivatalosan még senki sem számolt be, nemcsak a műholdak által továbbított érzékeny információkat veszélyeztetik, hanem lehetővé tehetik az oroszok számára a műholdak pályájának manipulálását, így akár azt is, hogy azokat lezuhanásra késztessék. A hírszerző és katonai tisztviselők egyre jobban aggódnak amiatt, hogy a Kreml kiterjesztheti az űrbe is az olyan szabotázsműveleteit, amiket eddig csak a földfelszínen hajtott végre (mint például a tenger alatti internet- és elektromos kábelek elvágása).

Az orosz űrhajók az elmúlt három évben, amikor Oroszország ukrajnai katonai agressziója miatt a Kreml és a Nyugat között komoly feszültség alakult ki, egyre intenzívebben követik az európai műholdakat. A lap két orosz űreszköz, a Luch-1 és a Luch-2 tevékenységét említi, mondván: ezek visszatérően gyanús manővereket hajtanak végre. Mindkét jármű kockázatos közelségbe repült például Európa néhány kulcsfontosságú geostacionárius műholdjához (ezek az Egyenlítő fölött, a Föld forgásával megegyező sebességgel keringenek, tehát a Földről nézve fix pontban állnak az égen).

A gyanú szerint mindkét műhold „jelfelderítési tevékenységet folytat” – nyilatkozta Michael Traut vezérőrnagy, a német hadsereg űrparancsnokságának vezetője a Financial Timesnak. Egy magas rangú európai hírszerző aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy érzékeny információk – így például európai műholdak parancsadatai – nincsenek titkosítva, mivel közülük sokat még évekkel ezelőtt, fejlett fedélzeti számítógépek vagy titkosítási képességek nélkül bocsátottak fel.