314 fogoly cseréjében sikerült megállapodni az eddigi amerikai-orosz-ukrán tárgyalásokon

Steve Witkoff, amerikai elnöki megbízott szerint az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország megállapodott 314 fogoly cseréjében, „öt hónap óta az első ilyen cserében”. A The Guaridan szerint azt mondta:

„Ez a részletes és sikeres béketárgyalások eredményeként született meg. Bár még jelentős munka van hátra, az ehhez hasonló lépések azt mutatják, hogy a tartós diplomáciai együttműködés kézzelfogható eredményeket hoz, és előmozdítja az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket.”

Witkoff azt még hozzátette, hogy „a megbeszélések folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépés várható”. Mindeközben Oroszország az elmúlt hetekben kiterjedt légicsapásokkal próbálta előidézni a hárommilliós Kijev lakosságának élete legnyomorúságosabb telét. Nemrég egy holokauszttúlélő fagyott halálra kijevi otthonában. Néhány nappal ezelőtt Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, az orosz bombázások miatt megváltoztatja a tárgyalási pozícióját. Szerinte Moszkvában nem változott az álláspont: semmibe veszik a diplomáciát és Ukrajna elpusztításán dolgoznak.