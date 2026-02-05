A magyarok 55 százaléka gondolja, hogy Lázárnak le kellene mondania a vécépucolós kijelentése miatt a 21 Kutatóközpont mérése szerint

POLITIKA
A magyarok többsége hallott Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tett, cigányozós kijelentéséről, a 21 Kutatóközpont felmérése szerint még a pártnélküliek 67 százaléka is ismeri a történteket. A Telex megbízásából készült felmérés szerint a válaszadók ötödéhez (20 százalék) nem jutott el Lázár véleménye, a fideszesek valamivel több mint negyede (28 százalék) mondta azt, hogy nem hallott róla. A 72 százalékuk ugyanakkor meg tudta mondani, hogy miről beszélt a miniszter a fórumán, a tiszásoknál jóval magasabb, 95 százalék ez az arány.

Forrás: Lázár János/YouTube

Bár a miniszter később bocsánatot kért – nem is egyszer –, ez sokak szerint kevés, 55 százalék ugyanis azt mondja, hogy le kellene mondania Lázárnak a történtek után. A teljes minta 27 százaléka szerint nincs szükség lemondásra, 19 százalék pedig nem tudott véleményt alkotni a kérdésben. Az eset ugyanakkor még a fideszesek körében is nagy visszhangot váltott ki, hiszen 21 százalékuk gondolja azt, hogy le kellene mondania, míg a tiszások között ennél jóval magasabb, 85 százalékos az arány.

A miniszter ugyan nem tudja megítélni, hogy kijelentésével okozott-e kárt a Fidesznek, a többség szerint nem rontottak igazán. A teljes minta 32 százaléka ért ezzel egyet, míg a fideszesek 6, a tiszásoknak pedig 53 százaléka véli azt, hogy ez a kijelentés rossz hatással volt a kormánypártra.

