Egyre súlyosabb az iráni válság, a Forradalmi Gárda elfogott két tankert a Perzsa-öbölben

Az iráni Tasnim hírügynökség csütörtökön közölte: az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) két olajszállító teherszállító hajót foglalt le a Perzsa-öböl vizein. Az Európai Unió által január végén terrorszervezetté nyilvánított szervezet szerint a külföldi legénységgel hajó tankereket üzemanyag-csempészet miatt fogták el az iráni fennhatóságú Fárszi-sziget közelében.

Fotó: Yasin Demirci/Anadolu via Reuters Connect

Az egyelőre nem tisztázott, hogy milyen zászlók alatt hajóztak az elfogott tankerek, illetve Teherán a legénység nemzetiségéről sem adott információkat, írja az Al-Arabiya. A hivatalos iráni tájékoztatásban csak annyi szerepelt, hogy a két hajó fedélzetén több mint egymillió liter csempészett üzemanyagot találtak, és hogy 15 külföldi állampolgárt állítottak bíróság elé. Teherán szerint a tartályhajók „több hónapja csempészési műveletekben vettek részt, és az IRGC átfogó megfigyelési, lehallgatási és hírszerzési műveleteket követően azonosította és fogta el őket”.

A Forradalmi Gárda akciója akkor történt, amikor egyre feszültebb a helyzet Irán körül: a térségbe az év elején egy haditengerészeti köteléket – az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót, valamint több rombolót – vezényelt Washington, miután a teheráni vezetés a rezsimellenes tüntetésekre halálos áldozatok ezreit követelő erőszakos választ adott. Néhány napja az amerikai erők már le is adták az első lövéseket: egy iráni Sahíd–139 típusú, a Lincolnhoz túl közel repülő drónt semmisített meg egy F-35-ös vadászrepülő.

Az Al-Arabiya megjegyzi: az iráni erők rendszeresen vesznek célba olyan tankereket, amelyeket Teherán az illegális olajkereskedelemben való részvétellel vádol. Az iráni kiskereskedelmi üzemanyagárak a világ legalacsonyabbjai közé tartoznak, így az üzemanyagok külföldre csempészése nagyon jövedelmező. Ugyanakkor az iráni helyzet kiéleződése és a világ egyik legfontosabb olajkereskedelmi hajózási útvonalán történt újabb incidens aggasztó lehet a világgazdaság egésze számára.