Lázár szerint a Fidesznek köze nincs a kampányhangulathoz, ők csak védekeznek

„Nyolcvan százaléka a magyarországi romáknak nem kapott arra lehetőséget, hogy középfokú végzettséget szerezzen. Erről beszélek, hogy ez a tartalék. Akkor lesz erős ország, hogyha [meglesz] a szakmunkást, a szakközépiskolát végzettek számára az anyagi megbecsültség” – mondta Vácon Lázár János, mikor a közönség soraiból valaki bekiabálta, hogy „kitől kap [ő] lehetőséget” az országban. Lázár magára mutatva mondta, hogy tőle és a mellette álló képviselőtől, Rétvári Bencétől. Lázár szerint a szakmunkásoknak szóló támogatások nagy lehetőséget jelentenek a magyaroknak.

Aki személyesen integrált

Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista is jelen volt, ő Lázár fejét mintázó vécékefét hozott a Lázárinfóra, jelezve, hogy továbbra sem apadt el teljesen a felháborodás Lázár két héttel ezelőtti megszólalása miatt, miszerint: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti.”

Lakatos elmondta, hogy szeretett volna átadni a vécékefét, de a szervezők elvették tőle. Erre Lázár azt mondta, ő szívesen átveszi a vécékefét, de szerinte tőle nincs itt senki, aki elvehette volna azt, mire a Lázárinfókon rendszeresen felbukkanó Szabó Bálint politikus kikapta Lázár kezéből a mikrofont, és elkezdett ordibálni, hogy a teremben jelenlévő egyes személyek „a Jánoshoz tartoznak egyébként”, és hogy az előző fórumon is hasonlóan tagadott a miniszter.

Lakatos azt is megkérdezte, hogy miért tekint 16 év kormányzás után a Fidesz továbbra is csak tartalékként a cigányságra. Erre Lázár azzal válaszolt, hogy az ő hódmezővásárhelyi polgármestersége példátlan deszegregációs program valósult meg. Szerinte ezért nem lehet ezzel vádolni, pláne, hogy személyesen győzte meg a többségi társadalomhoz tartozó szülőket, hogy megéri halmozott hátrányos helyzetű gyerekekkel egy osztályba járatni a gyereküket.

Szerinte a tartalék szó használatával most is épp a többségi társadalmat próbálja meggyőzni arról, hogy „mindannyiunknak az az érdeke, hogy ugyanúgy ahogy az elmúlt 16 évben, minden hátrányos helyzetű honfitársunknak lehetőséget biztosítsunk”.

A fórumon a Momentum roma stratégiával foglalkozó politikusa, Lőcsei Lajos képviselő és alelnök is megpróbált kérdezni, de Lázár azt mondta, vele majd a parlamentben beszélnek.

A Fidesz nem tehet a lejárató kampányokról

Lázár egy ponton arról is beszélt, hogy a korábbi választásokon a Fidesz „személyes lejárató kampányt” egyik ellenzéki jelölt ellen sem folytatta. (Hogy ez mennyire nem igaz, arról a 444 külön filmet is forgatott, itt megtekinthető.) Szerinte azonban az új ellenzék inkorrekt módon durva támadást indított ellenük, a kampány pedig nem a Fidesz miatt durvult el.

„Mi folyamatosan védekezésben vagyunk” – mondta, és arra is utalt, hogy a következő hetekben sokat lehet majd hallani arról, hogy nem Magyar Péter, hanem a felesége lett előbb miniszter. Itt ismét felhozta, hogy a múlt heti gyöngyösi Lázárinfón tiltakozó aktivisták valójában mind köztörvényes bűnözők voltak, akiket a Tisza küldött fenyegetőzni.

Egy kérdező arról érdeklődött, hogy hogyan tudhatta Lázár János, hogy kik voltak a gyöngyösi tiltakozók, ha a rendőrség cáfolta korábbi állítását, miszerint igazoltatások történtek. Honnan veszi a bátorságot ahhoz, hogy civilekről szenzitív információkat osszon meg a saját Facebook-oldalán.

Lázár azt mondta, a fórumon feladatának tartja, hogy megőrizze a kulturált párbeszéd körülményeit. „Nekem az ideérkező békés embereket kell védenem. Nekem nem a bűnözőket kell védenem uram. Az én dolgom nem az, hogy köztörvényes bűnözőket megvédjek. Valakivel összetéveszt. Én nem sajnálom a köztörvényes bűnözőket.”

Azt tudja mondani, hogy ha köztörvényes bűnözők jelennek meg a fórumain és a sajtó nyilvánosságra hozza az adataikat, akkor ő is így fog tenni, „hadd tudja meg ország-világ, hogy kik is voltak azok, akik megfenygették az embereket. Szerintem a bűnözők jogait nem kell védeni ebben az országban, és én sose védtem, sose fogom.”

Akinek kérdései vannak, az a bűnözőket védi

A fórum után a sajtó is kérdezhetett, ha nem is a megszokott formátumban. Mikor megpróbáltuk megtudni, hogy honnan szerezte meg Lázár János a gyöngyösi Lázárinfón ellentüntető aktivisták adatait, Lázár azt mondta, hogy a csütörtöki kormányinfón – ahol a 444 nem kérdezhetett – Gulyás Gergely már mindent elmondott az ügyben. Lázár korábban azt mondta, hogy ő annyit tud, mint amennyit a kormány, mégis, mikor ismételten arról kérdeztük, hogy mégis mi alapján azonosították a gyöngyösi ellentüntetőket, megismételte, hogy Gulyás miniszter már mindent elmondott.

Megkérdeztük azt is, hogy Pintér Sándor belügyminiszterrel Lázár beszélt-e azután, hogy a rendőrség cáfolta azt a pusztaszabolcsi fórumon tett állítását, hogy a rendőrség igazoltatta a rendezvényen tüntetőket. „Elmondták, hogy volt rendőri intézkedés, ezt elmondta ma Gulyás miniszter úr is, hiszen beazonosították. Ha egy védett személy, mint egy miniszter, a kormány tagja, egy kiemelt közszereplő egy lakossági fórumot tart, akkor a hatályos törvények szerint védelemre jogosult.”

Lázár szerint joga volt ahhoz, hogy megtudja, kik zavarták meg a fórumát. Gulyás a kormányinfón arról beszélt, hogy egy nemzetbiztonsági védelem alatt álló személy által tartott rendezvény esetében azonosítani kell, kik azok, akik megzavarják a rendezvényt. Hiába emlékeztették Lázárt és Gulyást, hogy a rendőrség cáfolta, hogy igazoltatták volna a résztvevőket, egyikük sem tudta megmagyarázni, hogyan kerültek az adatok a birtokukba, és hogy miért posztolták ki ezeket a nyilvánosság előtt.