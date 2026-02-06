Hadházy Ákos: A politikai pedofíliáról egyszerűen nem tud leszokni a Fidesz

A tiszaújvárosi református óvodában „demokratikus módon” a szülők beleegyezését kérték, hogy Koncz Zsófia képviselő kampányának díszleteként használhassák az ovisokat – írja közösségi oldalán Hadházy Ákos. A független képviselő szerint „állítólag azért volt felhördülés a szülők között”.

„A politikai pedofíliáról egyszerűen nem tud leszokni a Fidesz, másrészt arról sem, hogy az adófizetők pénzéből vett ajándékokat osztogassanak” – fogalmaz Hadházy a családokért felelős államtitkár esete kapcsán.

A képviselő megemlíti a „nyuszimotoros” projektet is, amiről korábban lapunk is többször beszámolt, illetve komplett összeállítást is megjelentetett.

A Koncz-féle friss eset sem egyedi, „olvasónknak hozzájárulási nyilatkozatot küldtek: csak akkor mehetnének debreceni óvodások az állatkertbe, ha fotózkodnak a Fidesz képviselőjelöltjével” – írta meg a 444 múlt hét végén.