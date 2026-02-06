Ki nem kényszerített hibák, folyamatos kármentő üzemmód a Fideszben

POLITIKA
  • Nem ad világos magyarázatot a kormány egyik tagja sem, hogy hogyan szerezték meg a gyöngyösi fórumon tiltakozók személyes, bűnügyi adatait.
  • Az érveik erősen sántítanak, ami valószínűleg nem véletlen, jogszerűen ugyanis ezt nem tudhatták volna meg.
  • Lázár János a csütörtöki fórumán is belekeverte az ügybe Pintér Sándor belügyminisztert. A közönség számára a nyerő érve az volt, hogy bűnözők jogát nem védi.

Egyre jobban belezavarodik a kormány mindabba, amivel Lázár János cigányozásáról próbálják elterelni a figyelmet.

Lázár wc-pucolós szavai nagyot üthettek a Fideszen – miután az egyik legfontosabb szavazóréteget sértette meg a miniszter -, a bocsánatkérés nem volt elég, ezért a tiltakozók által megzavart gyöngyösi fórum után átlépett egy határt a gépezet, és azt kezdte hirdetni, hogy bűnözők zavarták meg a csütörtök esti rendezvényt. Az egészet a Tisza nyakába varrták.

Fotó: Bankó Gábor/444

A „cigány bűnözőkről” először egy névtelen Magyar Nemzet-cikk jelent meg péntek délután, amiben az információikra hivatkozva azt írták, „az akcióban több olyan személy is részt vett, akik büntetett előéletűek. Akadt a provokálók között olyan, akit emberkereskedelemmel, sikkasztással, zsarolással, zaklatással vagy testi sértéssel vádoltak meg. Úgy értesültünk, hogy egyeseket szexuális erőszakkal gyanúsítottak meg egykor.”

A lap ennél tovább nem ment, de másnap 10 előtt a Fidesz Facebook-oldalán megjelent egy logó nélküli videó, amin több demonstráló kitakart és bekarikázott arca mellé odaírták a monogramját és több bűncselekményt, amit a videó szerint elkövettek. Arra, hogy honnan származnak ezek az adatok, azóta sem válaszolnak.

POLITIKA gulyás gergely gyöngyösi fórum csík mihály bűnözők cigányozás orbán viktor Lázár János
Kapcsolódó cikkek

Egyre nagyobb ágyúval lő a Fidesz, brutális lehet így a kampány

Mindenen átgázolt a Fidesz gépezete, hogy mentse a menthetőt Lázár János cigányozása után. Pénz, állítólagos verés, fenyegetés, rágalom, baltás kergetés az egyre keményebb választási csatában, miközben Lázár szerint a buli csak most indul.

Windisch Judit
POLITIKA

Orbán ellentámadásba lendült Lázár cigányozása után Hatvanban

A miniszterelnök nem kért bocsánatot, csak egy „félrement” mondatról beszélt. Aztán beleállt: szerinte „bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináltak balhét” a gyöngyösi Lázárinfón.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Lázár János egyértelművé tette, hogy Pintér Sándortól tudják, kik tiltakoztak a gyöngyösi fórumon

A keddi fóruma után arról kérdezték újságírók a minisztert, honnan és hogyan szerezték meg a tiltakozók adatait, mire egy idő után Lázár támadásba lendült, és elkezdte kiosztani a sajtót. Végül a saját sajtófőnöke kérdésére hozta be Pintér Sándort a képbe.

Windisch Judit
POLITIKA

Gulyás Gergely szerint nincs Lázár-ügy, a rendőrség pedig nem Lázárt cáfolta

A 444 nem kérdezhetett a kormányinfón, ahol a miniszterelnökséget vezető miniszter nemcsak a Lázár-ügyet tagadta, de a kegyelmi ügyről is elmondta, hogy „egy rég lezárt ügy”, és „nincs miről beszélni”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Pócs János gyorsan belegabalyodott a Tisza leleplezésére felépített sztorijába

A fideszes politikus a köztévén magyarázta, hogy a tiszások hogyan agresszorkodtak, közben maguk az érintettek cáfolták a fideszes képviselő napok óta tartó kampányának legfőbb vádjait, beleértve az áldozatot és a valódi elkövetőt is.

Herczeg Márk
bűnügy

Magyar Péter hamisítónak és hazudozónak nevezte, majd távozásra szólította fel Pócs Jánost

A fideszes országgyűlési képviselő a Tiszát akarta leleplezni, a sztorija azonban több ponton is sántít. Ennek ellenére kitart amellett, hogy ő a tényekkel foglalkozik.

Német Szilvi
POLITIKA