Egyre nagyobb ágyúval lő a Fidesz, brutális lehet így a kampány

Ugyan Lázár János szerint „a kampány még el sem kezdődött”, „a rock’n’roll, a buli az még most indul”. Az elmúlt napokban kaptunk némi ízelítőt abból, milyen brutális lehet a választásig hátralévő kilenc hét, és hogy milyen gátlástalan erővel támad vissza a Fidesz, ha az érdekei úgy kívánják.
Hasonló volt a lendület a „Zsolti bácsizás” elhallgattatásakor, aminek a végén a „soha nem látott politikai megtorlás” elmaradt, a sebtében összerántott igazságügyi minisztériumi jelentés kínosan öregedett, a Kocsis Máté és Orbán Viktor által hangoztatott puccskísérletről pedig kiderült, hogy az csak politikai fogalomként állja meg a helyét, büntetőjogi kategóriaként nem.
A Szőlő utcai botrányt is úgy próbálták levakarni magukról, hogy tele szájjal bűnözőzték a javítóban lévő fiatalokat ahelyett, hogy az ellenük hosszú évekig elkövetett szexuális bűncselekmények vagy bántalmazások miatt vállalta volna a kormány bármely tagja a politikai felelősséget. Mindezt úgy, hogy a Szőlő utcában nem elítéltek voltak, hanem olyanok, akiket meggyanúsítottak vagy megvádoltak súlyos bűncselekményekkel, a bíróság pedig kezdeményezte letartóztatásukat.
Annak érdekében viszont, hogy Lázár János cigányozásáról levegyék a fókuszt, átlépték a határokat.
Lekerült az asztaltól az államellenes puccskísérlet témája, az állítólagos titkosszolgálati szálat sem emlegetik mostanában, és nincs hír tanúkihallgatásokról sem. Arra viszont hetek óta nem válaszolnak, hogyan ment át Káncz Csaba az átvilágításon a gyanúsnak mondott időszakban.
Két igazgatót visznek el egymás után egy állami intézményből? 14 éven át alig titkoltan garázdálkodik egy sötét, aljas baromarc az embereivel a gyerekvédelmi rendszerben, és nem történik semmi? Amit erre a kormány mondani képes, attól végképp lefejeled az asztalt.
Lázár a Fidesz egyik legfontosabb választási célcsoportját sértette meg.
Egymás után pakolják ki a közösségi médiába a témába vágó posztokat, Gáspár Evelint is bevetették.
A miniszterelnök nem kért bocsánatot, csak egy „félrement” mondatról beszélt. Aztán beleállt: szerinte „bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináltak balhét” a gyöngyösi Lázárinfón.
Gyöngyösön egy cigány férfi piros lapot mutatott a miniszternek, aki magyarpéterezéssel reagált a lemondását követelő és mocskosfideszező rigmusokra.
Orbán előzőleg arról beszélt, hogy a Tisza megbízásából bandába verődött bűnözők zavarták meg a csütörtöki Lázárinfót.
Ezer kistelepülésre viszik el a miniszter rasszista szavait.
2008-ban ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon.
Nemcsak Magyart, de azokat a helyi civileket is megfenyegette, akik a múlt héten végigvezették a településen Radnai Márkot.
Több cigány is elfogadta Lázár János bocsánatkérését Pusztaszabolcson, de volt, aki szerint már tényleg nem kéne erről az egészről beszélni, mert az árt a Fidesznek.
A fórum után tartott sajtótájékoztatón Lázár szerint nem tették fel a megfelelő kérdéseket, amire valóban válaszolni akart, így a sajtófőnöke feltette neki pár perccel később.