Egyre nagyobb ágyúval lő a Fidesz, brutális lehet így a kampány

POLITIKA
Ugyan Lázár János szerint „a kampány még el sem kezdődött”, „a rock’n’roll, a buli az még most indul”. Az elmúlt napokban kaptunk némi ízelítőt abból, milyen brutális lehet a választásig hátralévő kilenc hét, és hogy milyen gátlástalan erővel támad vissza a Fidesz, ha az érdekei úgy kívánják.

Hasonló volt a lendület a „Zsolti bácsizás” elhallgattatásakor, aminek a végén a „soha nem látott politikai megtorlás” elmaradt, a sebtében összerántott igazságügyi minisztériumi jelentés kínosan öregedett, a Kocsis Máté és Orbán Viktor által hangoztatott puccskísérletről pedig kiderült, hogy az csak politikai fogalomként állja meg a helyét, büntetőjogi kategóriaként nem.

A Szőlő utcai botrányt is úgy próbálták levakarni magukról, hogy tele szájjal bűnözőzték a javítóban lévő fiatalokat ahelyett, hogy az ellenük hosszú évekig elkövetett szexuális bűncselekmények vagy bántalmazások miatt vállalta volna a kormány bármely tagja a politikai felelősséget. Mindezt úgy, hogy a Szőlő utcában nem elítéltek voltak, hanem olyanok, akiket meggyanúsítottak vagy megvádoltak súlyos bűncselekményekkel, a bíróság pedig kezdeményezte letartóztatásukat.

Annak érdekében viszont, hogy Lázár János cigányozásáról levegyék a fókuszt, átlépték a határokat.

POLITIKA fidesz magyar péter cigányozás orbán viktor szaros wc Lázár János választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Ilyen politikai megtorlást még tényleg nem láttunk soha

Lekerült az asztaltól az államellenes puccskísérlet témája, az állítólagos titkosszolgálati szálat sem emlegetik mostanában, és nincs hír tanúkihallgatásokról sem. Arra viszont hetek óta nem válaszolnak, hogyan ment át Káncz Csaba az átvilágításon a gyanúsnak mondott időszakban.

Windisch Judit
POLITIKA

Na jó, hát mi a bánat ez az egész Szőlő utcai sztori? Ha ezt így összerakjuk, tényleg azt mondod, hogy ilyen nincs

Két igazgatót visznek el egymás után egy állami intézményből? 14 éven át alig titkoltan garázdálkodik egy sötét, aljas baromarc az embereivel a gyerekvédelmi rendszerben, és nem történik semmi? Amit erre a kormány mondani képes, attól végképp lefejeled az asztalt.

Rovó Attila
vélemény

Political Capital: A Lázár-ügy is megmutatta, hogy a Fidesz régi módszerei nem működnek, a botrány a mozgósításba is bekavarhat

Lázár a Fidesz egyik legfontosabb választási célcsoportját sértette meg.

Windisch Judit
POLITIKA

Úgy megrémült a Fidesz Lázár János cigányozásának utóéletétől, hogy Orbán ma már úgy emlékszik, 10 éve egyebet se hallgat, csak Dankó Rádiót

Egymás után pakolják ki a közösségi médiába a témába vágó posztokat, Gáspár Evelint is bevetették.

Gazda Albert
belföld

Orbán ellentámadásba lendült Lázár cigányozása után Hatvanban

A miniszterelnök nem kért bocsánatot, csak egy „félrement” mondatról beszélt. Aztán beleállt: szerinte „bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináltak balhét” a gyöngyösi Lázárinfón.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Viharosan indult Lázár János gyöngyösi fóruma a korábbi cigányozása miatt, a miniszter szerint Magyar Péter lázítja a cigányságot a magyar többséggel szemben

Gyöngyösön egy cigány férfi piros lapot mutatott a miniszternek, aki magyarpéterezéssel reagált a lemondását követelő és mocskosfideszező rigmusokra.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Nem vezényelték oda és nem bűnöző, mondja az egyik tüntető, aki a gyöngyösi fórumon vonta felelősségre Lázárt

Orbán előzőleg arról beszélt, hogy a Tisza megbízásából bandába verődött bűnözők zavarták meg a csütörtöki Lázárinfót.

Inkei Bence
belföld

Magyar Péter hangosbemondókon fogja lejátszani Lázár cigányozós mondatait országszerte

Ezer kistelepülésre viszik el a miniszter rasszista szavait.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Csézyt indítja a Tisza Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-es választókerületében

2008-ban ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Magyar Péter: Lefejezéssel fenyeget az esztergomi fideszes jelölt egy embere

Nemcsak Magyart, de azokat a helyi civileket is megfenyegette, akik a múlt héten végigvezették a településen Radnai Márkot.

Mészáros Juli
POLITIKA

Lázár János: Én nem szégyellem, hogy buditakarító miniszter vagyok

Több cigány is elfogadta Lázár János bocsánatkérését Pusztaszabolcson, de volt, aki szerint már tényleg nem kéne erről az egészről beszélni, mert az árt a Fidesznek.

Bódog Bálint
POLITIKA

Lázár János egyértelművé tette, hogy Pintér Sándortól tudják, kik tiltakoztak a gyöngyösi fórumon

A fórum után tartott sajtótájékoztatón Lázár szerint nem tették fel a megfelelő kérdéseket, amire valóban válaszolni akart, így a sajtófőnöke feltette neki pár perccel később.

Windisch Judit
POLITIKA