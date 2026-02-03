Lázár János: Én nem szégyellem, hogy buditakarító miniszter vagyok

„Úgy nyerje meg a Tisza Párt a választást, ahogy az ukránok megverik az oroszokat” – viccelődött a pusztaszabolcsi Lázárinfón Lázár János, amikor arról beszélt, ha az ellenzék győzni fog, akkor Brüsszel a magyarok pénzét Ukrajnába fogja küldeni, ahol az ottani kormány ellopja azt.

A brüsszelezés mellett visszatérő téma volt Lázár két héttel ezelőtti cigányozása, illetve a múlt heti kaotikus Lázárinfó Gyöngyösön, ahol a minisztert piros lapokat felmutató cigány aktivisták, politikusok, tüntetők várták a helyszínen.

Pusztaszabolcson azzal kezdte, hogy a gyöngyösi aktivisták bűnözők, akiket a Tisza bérelt fel, hogy politikai hasznot szerezzen. A minisztert több cigány politikus és aktivista is kérdezte, köztük Károlyi Attila, a Fejér Vármegyei Roma Önkormányzat elnöke is.

„Mi, roma emberek érzékeny emberek vagyunk, és egyben büszkék is. Nagyon büszkék vagyunk a kultúránkra” – mondta. Ami Károlyi szerint ebből a büszkeségből fakad: „nem fogunk fejet hajtani idegen hatalmaknak”, bármennyire is „próbálják hergelni” őket.

Károlyi becsüli Lázár bátorságát, hogy „ország-világ előtt bocsánatot kért a roma közösségtől azzal a mondattal, ami nem volt szándékos, de sebet ejtett sok cigány-magyar testvérünk lelkében”. Erre ő még „példát nem látott, hogy egy miniszter bocsánatot kérjen a cigányságtól”.

Lázár kihasználta, hogy válaszában ismét elmondhatja, mit gondol a cigányság szerepéről: ennek az országnak szerinte nincs szüksége külső erőforrásra, a belső aranytartalékokat kell feltárni, ami 200-300 ezer embert jelent. Szerinte ebben az összefüggésben beszélt a cigányságról.

Felszólalt Németh László Tibor a Kék Ég A Népért Mozgalom elnöke is, aki arról beszélt, hogy ismeri az embereket, akik Gyöngyösön felszólaltak Lázár ellen. Elmondása szerint azok az emberek bűnözők, akik 2022-ben kényszeríteni akarták, hogy menjen felvonulni az akkori miniszterelnökjelölt, Márki-Zay Péter egyik eseményére. Németh és Károlyi is azt mondta, nyitottak lennének egy kávéra Lázárral, utalva egy korábbi Lázárinfóra, ahol a miniszter meghívott minden cigányt.

Egy helyi MÁV-alkalmazott felemlegette a miniszter tavaly januári 10 pontos ígéretét, amiben szerepelt a vécék kitisztítása is. Erre azt felelte, sokat tettek a tisztaságért: „Én nem szégyellem azt, hogy buditakarító miniszter vagyok – mondta. – Azon semmi szégyellni való nincs, hogyha valaki elvégzi vagy megszervezi azt a munkát, hogy az országban rend legyen, tisztaság legyen. A vasútállomás, a buszpályaudvar és a közlekedési eszközök tiszták és rendezettek legyenek.”

Akadt még néhány cigány, aki támogatásáról biztosította Lázárt, de volt, aki ilyen elemzésekbe bocsátkozott: „Ez a kijelentés, amit ön tett, ez óriási daganatos sejtet ültetett be a Fidesznek. Én nagyon szeretném, ha ez itt befejeződne, mert csak ront a helyzeten. 2010 óta Magyarország cigányságának van egy megállapodása a kormánnyal” – magyarázta a kiskőrösi roma nemzetiségi önkormányzatban tevékenykedő Raffai Attila, aki szerint kellene egy konferencia Magyarország cigányságával közösen, hogy lezárják a témát.

„Aki elfogadta az ön bocsánatkérését, az elfogadta, aki nem, az nem, azzal nem tudunk mit csinálni. Én személy szerint elfogadtam. (...) Ezt a témát ezt fejezzük be, mert nem visz jóra” – üzent Raffai a cigányságnak.