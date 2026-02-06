Nagy Feró nem bírta magában tartani, hogy amit Lázár csinál, az hihetetlen

Bár a kormány most már folyamatos kármentésben van, és nem utolsó sorban Lázár magatartása miatt, maradt még valaki, aki feltétlen híve, sőt rajongója a miniszternek: Nagy Feró.
A váci Lázárinfó első közönségkérdését ő tette fel, de előtte még hízelgett egy kicsit:
„Mielőtt nekikezdenék, Lázár Jánost tiszteletbeli rockerré nevezem ki, mert amit ő csinál ebben az országban, az hihetetlen. Az olyan, mintha én csinálnám, csak te egy kicsit okosabb vagy.”
Aztán elhangzott a roppant eredeti kérdés:
„Úgy tudjuk, hogy az ukránok bele akarnak avatkozni a választásokba. Van-e erre Orbán Viktornak vagy neked vagy nekünk ötletünk, hogy mit csináljunk. Hogy lehet ezt kivédeni?”
Aki az elmúlt hónapokban kettőnél többször rákattintott bármilyen hírportálra, az tudja a választ.
Videónk a váci Lázáinfóról:
Cigányozás, vécépucolózás, gyanúsan jogszerűtlenül bedobott bűnözőzés, és egy fura Pintér-Lázár incidens. Na meg a zavaros Pócs-videók. Megy a terelés, közben sorra dőlnek be a magyarázataik.
A miniszter a váci Lázárinfón sem tudta megkerülni a cigányokkal kapcsolatban tett kijelentéseit, arra viszont már nem volt hajlandó válaszolni, hogy honnan szerezte meg a gyöngyösi ellentüntetők adatait.