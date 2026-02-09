Magyar Péter: Kétszer is megtámadták önkénteseinket, feljelentést tettünk

Fotó: Németh Dániel/444

„A Békés megyei Geszten megdobálták a Tisza önkénteseinek gépkocsiját, Kaposváron pedig megrugdosták az önkéntesünket. Mindkét esetben feljelentést tettünk”

– írja hétfő esti közleményében Magyar Péter, aki fel is sorolta, hogy az utóbbi napokban az alábbi incidensek érték a párt önkénteseit:

Baltával, lefejezéssel és késeléssel fenyegetés, rugdosás, verbális és fizikai megfélemlítés. Egy hét alatt ezt érte el Orbán Viktor az uszításával és a gyűlöletkeltő, hamisított videóival.”

A Fidesz-kampány durvulásáról szóló cikkünk itt olvasható.

belföld baltával fenyegetés tisza geszt késelés fidesz gyűlöletkeltő videó magyar péter durvuló kampány kaposvár
