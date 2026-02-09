Óriásit nyert a szocialista elnökjelölt a portugál választáson

A mérsékelt szocialista António José Seguro az exit pollok szerint magabiztosan, a szavazatok több mint kétharmadával legyőzte a szélsőjobboldali populista André Venturát, így a következő öt évben ő lesz Portugália elnöke.
Az elmúlt napok heves viharai sem tántorították el a portugál választókat: a részvétel nagyjából megegyezett a január 18-i első fordulóéval, annak ellenére, hogy Portugália déli és középső részén három önkormányzatban az áradások miatt egy héttel el kellett halasztani a szavazást. A halasztás mintegy 37 ezer regisztrált szavazót érintett, ami a választók körülbelül 0,3 százaléka, de úgy tűnik, ez nem befolyásolta az összesített eredményt. A szavazatok 99 százalékának összeszámlálása után Seguro 66,8 százalékon állt, míg Ventura 33,2 százalékot szerzett. Ez utóbbi még így is jóval jobb eredmény annál a 22,8 százaléknál, amelyet az általa vezetett, bevándorlásellenes Chega párt ért el a tavalyi parlamenti választáson, amivel egyébként a második legnagyobb parlamenti erővé vált, megelőzve a szocialistákat, és a 31,2 százalékot szerző, kormányzó balközép–jobboldali szövetség mögé került.
Seguro magát a modern és mérsékelt baloldal jelöltjeként mutatta be, aki képes aktívan közvetíteni a politikai válságok megelőzésében, és megvédeni a demokratikus értékeket. Az első forduló után több ismert konzervatív politikus is támogatta, részben azok miatt az aggodalmak miatt, amelyeket sokan Ventura populista, autoriter hajlamaival kapcsolatban fogalmaztak meg.
A portugál elnöki tisztség nagyrészt ceremoniális, de fontos jogosítványokkal jár, például bizonyos helyzetekben feloszlathatja a parlamentet. A jobbos jelölt Ventura azt hangoztatta, hogy „beavatkozóbb”, aktívabb államfő lenne, és az elnöki jogkörök bővítését szorgalmazta. Seguro ezzel szemben mérsékelt jelöltként pozicionálta magát, aki együttműködik a jelenlegi, kisebbségi balközép kormánnyal, és elutasítja Ventura rendszerellenes és bevándorlásellenes kirohanásait.
Májusban Portugália három éven belül már a harmadik parlamenti választását tartotta, ami az elmúlt évtizedek legsúlyosabb politikai instabilitását hozta. Az ország stabilizálása az új elnök egyik fontos kihívása lesz.
Vasárnapi veresége ellenére a 43 éves, egykori sportkommentátor Ventura elmondhatja, hogy növelte támogatottságát, ami a szélsőjobb erősödését tükrözi Portugáliában és Európa-szerte. „Az egész politikai rendszer, jobbról és balról egyaránt, összefogott ellenem” – mondta Ventura újságíróknak, miután távozott egy lisszaboni katolikus miséről. „Ennek ellenére… úgy gondolom, ma eldőlt és megszilárdult a jobboldal vezetése. Ettől a naptól kezdve én kívánom irányítani ezt a politikai teret.”
Ventura meglehetősen konfrontatív politikus, elutasítja a politikai kompromisszumokat, és inkább a kemény fellépést választja. Fő célpontjai közé tartozik az általa túlzottnak tartott bevándorlás. A kampány során Ventura országszerte óriásplakátokat helyezett ki olyan feliratokkal, mint: „Ez nem Banglades” és „A bevándorlók ne élhessenek segélyből”. (Lehet tippelni, melyik magyar pártnak a politikai szövetségese a Chega.)
Márciusban Seguro a jelenlegi, szintén balközép elnököt, Marcelo Rebelo de Sousát váltja, aki már kitöltötte a megengedett két, egyenként öt évre szóló mandátumát. (Guardian, NY Times)
A Leonardo után szombaton pedig újabb vihar, a Marta érkezik a térségbe, ami az eddigieknél is több csapadékot hoz magával.
Soha nem látott választási szereplés előtt áll a Chega, a 2019-ben alapított, a 2010 körüli Jobbikkal sok tekintetben rokonvonásokat mutató párt. A választás ezzel együtt a két nagy, a szocialista és a jobboldali szociáldemokrata párt között dől el, miközben megélhetési és lakhatási válság sújtja az országot.
Ezzel négyre nő a pártok száma a Patrióták Európáért szövetségben.