Újabb emberét veszítette el az Epstein-botrány miatt a brit kormányfő

Hétfőn lemondott Keir Starmer brit miniszterelnök kommunikációs igazgatója, írja a Reuters. Tim Allan a távozásakor kiadott közleményben azt írta: azért mondott le, hogy lehetővé tegye a kormányfőnek egy új csapat felépítését, amihez egyben sok sikert kívánt a miniszterelnöknek és csapatának.

Starmer két nap alatt két kulcsemberét veszítette el Fotó: Keir Starmer/X

Allan egy nappal azután döntött így, hogy lemondott Starmer kabinetfőnöke, Morgan McSweeney (a róla tavaly májusban írt portrénk itt olvasható). McSweeney azért távozott hivatalából, mert az egyik legfőbb támogatója volt a Munkáspárton belül az Epstein-botrányba keveredett és visszahívott volt washingtoni brit nagykövetnek, Peter Mandelsonnak. Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrégiben közzétett több millió oldalnyi Epstein-aktájában számos súlyosan terhelő részlet szerepel Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolatairól. Kiderült többek között az, hogy a 2008-2009-es pénzügyi válság idején olyan bizalmas információkhoz juttatta Epsteint, amik birtokában az bennfentes kereskedelmi ügyleteket bonyolíthatott le.

A Reuters szerint Starmer akkor veszíti el két kulcsfontosságú emberét, amikor megpróbált véget vetni a kormányában, szintén Mandelson miatt kialakult válságnak. Tim Allan ráadásul viszonylag rövid idő hagyta őt faképnél: a korábban Tony Blair tanácsadójaként dolgozó szakértőt, aki 2001-ben megalapította óta az azóta az egyik legjelentősebbé vált brit tanácsadó céget, 2025 szeptemberében nevezték ki a brit kormányfő kommunikációs igazgatójává.

A Mandelson-ügy az utóbbi évtizedek legsúlyosabb brit belpolitikai botrányává szélesedett az elmúlt napokban. A veterán munkáspárti politikus az elmúlt napokban kilépett a pártjából, valamint lemondott a Lordok Házában viselt tagságáról és az ezzel járó címekről, miután sorra derültek ki részletek a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel fenntartott szoros baráti és üzleti kapcsolatairól. A brit politikai földindulásról itt írtunk részletesen néhány nappal ezelőtt.

Szakértők szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy a kormányfő belebukik a botrányba, az Eurasia Group már 80 százalékos esélyt lát arra, hogy Starmert idén a saját pártja eltávolítja a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségből.