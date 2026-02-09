Újabb emberét veszítette el az Epstein-botrány miatt a brit kormányfő

Hétfőn lemondott Keir Starmer brit miniszterelnök kommunikációs igazgatója, írja a Reuters. Tim Allan a távozásakor kiadott közleményben azt írta: azért mondott le, hogy lehetővé tegye a kormányfőnek egy új csapat felépítését, amihez egyben sok sikert kívánt a miniszterelnöknek és csapatának.
Allan egy nappal azután döntött így, hogy lemondott Starmer kabinetfőnöke, Morgan McSweeney (a róla tavaly májusban írt portrénk itt olvasható). McSweeney azért távozott hivatalából, mert az egyik legfőbb támogatója volt a Munkáspárton belül az Epstein-botrányba keveredett és visszahívott volt washingtoni brit nagykövetnek, Peter Mandelsonnak. Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrégiben közzétett több millió oldalnyi Epstein-aktájában számos súlyosan terhelő részlet szerepel Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolatairól. Kiderült többek között az, hogy a 2008-2009-es pénzügyi válság idején olyan bizalmas információkhoz juttatta Epsteint, amik birtokában az bennfentes kereskedelmi ügyleteket bonyolíthatott le.
A Reuters szerint Starmer akkor veszíti el két kulcsfontosságú emberét, amikor megpróbált véget vetni a kormányában, szintén Mandelson miatt kialakult válságnak. Tim Allan ráadásul viszonylag rövid idő hagyta őt faképnél: a korábban Tony Blair tanácsadójaként dolgozó szakértőt, aki 2001-ben megalapította óta az azóta az egyik legjelentősebbé vált brit tanácsadó céget, 2025 szeptemberében nevezték ki a brit kormányfő kommunikációs igazgatójává.
A Mandelson-ügy az utóbbi évtizedek legsúlyosabb brit belpolitikai botrányává szélesedett az elmúlt napokban. A veterán munkáspárti politikus az elmúlt napokban kilépett a pártjából, valamint lemondott a Lordok Házában viselt tagságáról és az ezzel járó címekről, miután sorra derültek ki részletek a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel fenntartott szoros baráti és üzleti kapcsolatairól. A brit politikai földindulásról itt írtunk részletesen néhány nappal ezelőtt.
Szakértők szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy a kormányfő belebukik a botrányba, az Eurasia Group már 80 százalékos esélyt lát arra, hogy Starmert idén a saját pártja eltávolítja a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségből.
