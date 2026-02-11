Az Epstein-iratok miatt is szorongatják Trump igazságügyi miniszterét, de nem kér bocsánatot az áldozatoktól

Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter feszült hangulatú meghallgatáson vesz részt a képviselőház igazságügyi bizottsága előtt. Az ülés eseményeit a BBC élőben közvetíti.

A washingtoni meghallgatás helyi idő szerint délelőtt 10 órakor (magyar idő szerint délután 4 órakor) kezdődött, és már az első órákban elszabadultak az indulatok: Bondi és több demokrata képviselő között kiabálásba torkolló szóváltás alakult ki.

A miniszternek főként az Epstein-iratok miatt kellett magyarázkodnia, de szóba kerültek a halálos áldozatokkal járó minneapolisi hatósági intézkedések, valamint a Trump-adminisztráció bevándorlás- és határpolitikája is.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Fűtött hangú adok-kapok

A meghallgatást végig a Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó iratok ügye uralta. A minisztérium tavaly lekéste a közzétételi határidőt, idén viszont újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra.

Több demokrata képviselő azzal vádolta Bondit, hogy a minisztérium a „befolyásos elkövetők” nevét takarta ki, miközben egyes áldozatok személyes adatai kikerültek. Azt is követelték, hogy Bondi kérjen nyilvánosan bocsánatot az Epstein-áldozatoktól, akik közül többen ott ültek a teremben.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Bondi azzal védekezett, hogy több mint 500 jogász dolgozott az anyagokon, és minden döntés az áldozatok védelmét szolgálta. Epsteint „szörnyetegnek” nevezte, és azt mondta, ha bármi tévedésből került nyilvánosságra, azt azonnal javították.

A bocsánatkérést azonban visszautasította, ami kis híján kiabálásba forduló vitát eredményezett.

„Nem fogok lemenni a sárba ezért a színjátékért” – jelentette ki.

Egy demokrata képviselő erre azzal reagált, hogy az Igazságügyi Minisztérium „masszívan eltusolja” az Epsteinhez köthető több millió dokumentum ügyét.

Bondit azért is támadták, mert az Epstein bűntársának tartott Ghislaine Maxwelle-t alacsony biztonsági fokozatú börtönbe helyezték át, ahol bírálói szerint „ötcsillagos” körülmények között tölti büntetését.

A demokrata Ted Lieu felhozta Andrew Mountbatten-Windsor ügyét is, és egy, az Epstein-iratokban szereplő fotóra hivatkozva azt kérdezte, miért nem indult ellene eljárás. Ezután lejátszott egy videót, amelyen Epstein és Donald Trump látható egy partin, és azt kérdezte, voltak-e ott kiskorú lányok. Bondi „nevetségesnek” nevezte a felvetést, és azt mondta, nincs erre bizonyíték.

A vita itt is elmérgesedett: Lieu hazugsággal vádolta Bondit, mire a miniszter indulatosan visszautasította ezt. A szenátor szerint több mint ezer áldozata van az ügynek, és eddig senkit sem vontak felelősségre.

A meghallgatás során Bondi azzal is érvelt, hogy a demokraták az Epstein-ügyet használják fel arra, hogy eltereljék a figyelmet „az elnök és az adminisztráció nagyszerű eredményeiről”, és többször is „cirkusznak” nevezte a meghallgatást.