Trump leállítja az ICE akcióját Minnesotában

Az amerikai kormány kivonja a Bevándorlási és Vámvégrehajtás (Immigration and Customs Enforcement – ICE) ügynökeinek nagy részét Minnesotából, jelentette be a Fehér Ház határőrizetért és kitoloncolásért felelős vezetője, Tom Homan. Hozzátette, hogy az idegenrendészeti művelet lezárását Donald Trump elnök jóváhagyta. Az Operation Metro Surge nevű akcióval Trump január végére mintegy háromezer felfegyverzett ICE-ügynököt vezényelt Minnesotába a bevándorlók kitoloncolására.
Az akció miatt Minneapolisban a helyiek az utcán tiltakoztak a katonai jellegű felszerelést viselő, maszkos ICE-ügynökök ellen. Januárban a bevándorlási ügynökök két amerikai állampolgárt is megöltek, Renee Goodot és Alex Prettit, akik tiltakozni mentek ki.
„Javaslatot tettem, és Trump elnök egyetértett abban, hogy ez a megerősített művelet záruljon le” – mondta Homan csütörtökön. Egy héttel korábban bejelentette, hogy a 3000 ügynök közül mintegy 700-at kivonnak. Csütörtökön azt közölte, hogy a más államokból vezényelt ügynökök nagy részét a következő héten hazaküldik, részben az általa „példátlannak” nevezett együttműködésre hivatkozva a minnesotai helyi rendvédelmi szervekkel. A megerősítés előtt mintegy 150 bevándorlási ügynök dolgozott Minnesotában.
A kitoloncolási razziákat Tim Walz demokrata minnesotai kormányzó és az állam más választott tisztségviselői határozottan ellenezték. Minneapolis polgármestere, Jacob Frey közleményében katasztrofálisnak nevezte a megnövelt jelenlétet. „Azt hitték, meg tudnak törni minket, de a szomszédaink iránti szeretet és a kitartás képessége túlél egy megszállást is” - mondta Frey, üdvözölve Homan bejelentését. (Reuters)
A Minnesotába vezényelt több ezer idegenrendész jelenléte alapjaiban alakította át a mindennapokat, az akciók nyílt konfliktusokat, félelmet és tiltakozást váltottak ki. Üzletek százai zártak be, hogy szolidaritást vállaljanak az ICE által zaklatott bevándorlóközösségekkel.
Ez még nem lázadás vagy palotaforradalom, de intő jel Trumpnak. Olyan témában sikerült még sok republikánust is kiborítania, amiben eddig egyetértettek. De azt nehezen veszi be többek gyomra, hogy Minneapolisban két amerikai állampolgár is meghalt, és egészen biztosan nem úgy, ahogy a hatóságok állították.
A kitoloncolások ugyanakkor tovább folytatódnak, és a kivonást is felfüggeszthetik, ha a helyi hatóságok és közösségek nem működnek együtt a bevándorlási szervekkel.