A brit felsőbíróság törvénysértőnek minősítette a Palastine Action betiltását, amely ellen ezrek tüntettek Londonban

Törvénysértőnek minősítette a Palestine Action palesztinpárti szervezet terrorszervezetté nyilvánítását és betiltását előzetes pénteki végzésében a londoni felsőbíróság.

A határozat - jóllehet rendkívüli jogi horderejű - egyelőre nem oldja fel a csoport betiltásáról szóló tavalyi kormányhatározat érvényét, mivel fellebbezési lehetőséget biztosít a kormány számára.

Shabana Mahmood brit belügyminiszter a végzés kihirdetése utáni nyilatkozatában közölte, hogy „csalódottsággal” értesült a bírósági határozatról, és bejelentette, hogy a tárca fellebbezést nyújt be.

Huda Ammori, a Palestine Action társalapítója szerint viszont a bírósági végzés „monumentális győzelem” a palesztin nép szabadságáért és az alapvető nagy-britanniai szabadságjogokért vívott küzdelemben.

A Palestine Action terrorszervezetté nyilvánításáról és betiltásáról szóló belügyminisztériumi határozat, amelyet a londoni parlament két háza előzőleg nagy többséggel jóváhagyott, tavaly júliusban lépett érvénybe.

Fotó: ZEYNEP DEMIR/Anadolu via AFP

A csoport ezután olyan szerveződésekkel került azonos jogi megítélés alá Nagy-Britanniában, mint az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet vagy az orosz Wagner zsoldoscsoport.

A brit terrorellenes törvény alapján a betiltott szervezetek támogatása bűncselekmény, amelynek elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

A londoni felsőbíróság 46 oldalas pénteki végzése ugyanakkor „aránytalannak” minősítette azt a brit kormányhatározatot, amely a Palestine Actiont ezekkel a szélsőséges terrorszervezetekkel azonos kategóriába sorolta.

A bírósági végzés megfogalmazása szerint a Palestine Action akcióinak „nagyon csekély hányada” volt terrorcselekménynek minősíthető a 2000-ben kelt brit terrorellenes törvény definíciói szerint, és még ezek sem érték el a szervezet betiltásához és terrorcsoporttá nyilvánításához szükséges mértéket és jelleget, elbírálásukhoz elégséges lett volna az általános büntetőjog alkalmazása.

A bírósági határozat szerint a szervezetnek és a kormánynak február 20-ig van lehetősége további fellebbezések és egyéb dokumentumok benyújtására.

A bírói testület hangsúlyozza, hogy a végleges döntésig érvényben marad a Palestine Action betiltásáról és terrorszervezetté nyilvánításáról szóló kormányhatározat, így továbbra is bűncselekmény a csoport támogatása.

A Palestine Action betiltásának közvetlen előzményeként a szervezet tagjai tavaly nyáron behatoltak a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontjára, a London közelében működő Brize Norton katonai repülőtérre és megrongáltak két Airbus Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépet.

A szakértői vizsgálat szerint a két repülőgépben 7 millió font (több mint 3 milliárd forint) kár keletkezett.

A Palestine Action az akciót azzal indokolta, hogy ezek a gépek „fegyvereket szállítottak a Gázában folyó népirtáshoz”, amelynek Nagy-Britannia a szervezet szerint így közvetlenül is részesévé vált.

Fotó: RASID NECATI ASLIM/Anadolu via AFP

A Palestine Action mellett a csoport betiltása óta számos nagyszabású demonstrációt tartottak Londonban. Ezeken a megmozdulásokon a Scotland Yard több mint kétezer tüntetőt vett őrizetbe terrorszervezet támogatásának gyanújával. A szervezet mellett még a világhírű író, Sally Rooney is kiállt, aki kijelentette, hogy a könyvei és azok BBC-adaptációi után járó jogdíjait a Palestine Action (PA) támogatására fordítják.

Ha a londoni felsőbíróság későbbi végleges végzése megsemmisíti a Palestine Actiont betiltó és terrorszervezetté nyilvánító kormányrendeletet, akkor az őrizetbe vett több ezer tüntető elleni büntetőeljárások jogalapja is megszűnik. (MTI)