A horvát miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter

„Eredményes tárgyalást folytattunk Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és a horvát kormány több tagjával” – írja Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a Müncheni Biztonsági Konferencián folytatott megbeszélést a horvát delegációval, amelynek tagja volt a miniszterelnök mellett a védelmi- és a külügyminiszter is.

Magyar azt írja, áttekintették a magyar–horvát kapcsolatokat, és szó esett a közelgő magyar választásokról is. „Beszéltünk a globális biztonsági kihívásokról, valamint arról, hogyan tudnak országaink hozzájárulni ahhoz, hogy mielőbb megszülessen a nemzetközi közösség által garantált, tartós béke Ukrajna és Oroszország között” – fogalmaz.

A Tisza elnöke kiemeli: „Nyolc éve nem került sor kétoldalú horvát-magyar miniszterelnöki tárgyalásra. Ezt a magyarországi kormányváltás után pótolni fogjuk.

Célunk, hogy az elmúlt években sokasodó vitás kérdéseket mielőbb rendezzük.”

Végül közölte, meghívta Plenkovićot az 1956-os forradalom 70. évfordulójára Budapestre.