A kínai űrfodrászat, ahol a kopaszoknak van a legmenőbb frizurájuk

DIVAT
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Mintha Varga Béla, a magyar internet leggyűlöltebb haja és a japán zseni, Mr. Uekusa együtt tért volna vissza!

Lao Qiao (eredeti nevén: Wang Jianfeng) egy csöcsiangi megyében fodrász, aki egy Rob nevű amerikai borbélytól megihletve elkezdett bonyolult mintákat hajakba gravírozni. 2019-ben azt mondta, maroknyian lehetnek Kínában, akik ilyen szinten művelik ezt. Azóta pedig szintet lépett, és a különböző platformokon publikált videói alapján legalábbis már leginkább kopasz emberekre varázsol műanyagból mesterséges, extravagáns hajkoronát (és mindig a GTA zenéjével mutatja be ezeket). Íme egy válogatás a legjobbakból.

Paprika

Taraj

Légkondicionáló berendezés

Ütvefúró

Rakéta

Kosárpalánk

Pingpongasztal

Gumiabroncs

Vulkán

Hősugárzó

Halastó

Répa


DIVAT haj kopaszság Lao Qiao kína csöcsiang fodrászat barbershop laoqiao666
Kapcsolódó cikkek

A japán mester, aki meztelenül, kéz nélkül, vakon, fapofával győzi le a fizikát

Mr. Uekusa egy nyomasztó lakásban, a legvégsőkig elszánt tekintettel, hiányos öltözetben, kupakokkal, poharakkal, cukrokkal, drónnal és pumpákkal feszegeti a határait az emberiség nagy dicsőségére.

Herczeg Márk
INTERNET