Orbán után Magyar is évet értékel

A hatalom családokat, barátokat, közösségeket fordított egymás ellen. Ez legalább akkora bűn, mint amekkorát forintban elvettek tőlünk. Mi ezt a korszakot lezárjuk - folytatja Magyar. Azt ígéri, hogy nem egymás ellen, hanem egymásért akarnak dolgozni és kormányozni, mert egy nemzet akkor erős, ha nem széthúz, hanem összetart.

Ha újra bízni tudunk egymásban, akkor Magyarország a rendszerváltás után nem csak erősebb, de békésebb és boldogabb ország is lesz. Ezért mondja, hogy sorsfordító pillanatban vagyunk - teszi hozzá. 56 nap múlva eldől, hogy képesek vagyunk-e új irányt adni a hazánknak - figyelmezteti hallgatóságát, az 56 pedig szimbolikus szám, 1956-nak pedi a hetvenedik évfordulója lesz idén.

Április 12-én mindenkire szükség lesz. Most vagy soha. De mi a soha szót nem ismerjük - folytatja, majd mond egy rigmust is:

Nézz a fiadra, nézz a lányodra, gondolj a hazádra, szavazz a Tiszára.

Majd azzal zárja beszédét:

„Isten, áldd meg Magyarországot.”