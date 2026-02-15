Orbán után Magyar is évet értékel

Magyar Péter évértékelőjének vége
Hamarosan jövünk az elemzéssel, addig is köszönjük, hogy velünk voltatok, percről percre tudósításunkat ezennel zárjuk.
Ha támogatnátok a munkánkat, itt megtehetitek.
Egyperces vastaps, majd Himnusz.
A hatalom családokat, barátokat, közösségeket fordított egymás ellen. Ez legalább akkora bűn, mint amekkorát forintban elvettek tőlünk. Mi ezt a korszakot lezárjuk - folytatja Magyar. Azt ígéri, hogy nem egymás ellen, hanem egymásért akarnak dolgozni és kormányozni, mert egy nemzet akkor erős, ha nem széthúz, hanem összetart.
Ha újra bízni tudunk egymásban, akkor Magyarország a rendszerváltás után nem csak erősebb, de békésebb és boldogabb ország is lesz. Ezért mondja, hogy sorsfordító pillanatban vagyunk - teszi hozzá. 56 nap múlva eldől, hogy képesek vagyunk-e új irányt adni a hazánknak - figyelmezteti hallgatóságát, az 56 pedig szimbolikus szám, 1956-nak pedi a hetvenedik évfordulója lesz idén.
Április 12-én mindenkire szükség lesz. Most vagy soha. De mi a soha szót nem ismerjük - folytatja, majd mond egy rigmust is:
Nézz a fiadra, nézz a lányodra, gondolj a hazádra, szavazz a Tiszára.
Majd azzal zárja beszédét:
„Isten, áldd meg Magyarországot.”
Megőrzik legnagyobb kincsünket: a vízkészletet. Magyarország a vizek országa lehetne, és ebben rejlik az egyik legnagyobb kitörési lehetőségünk - mondja Magyar. És a fenntartható fejlődés záloga is, teszi hozzá.
A víz persze nem az egyetlen erőforrásunk, de az, ami összeköti a többit: gazdaság, turizmus, kultúra, egészségügy, sport - sorolja. Taps.
A korrupcióra fordulunk rá, honnan lopott a jenlegi kormány (ápolók zsebéből, nyugdíjasok pénztársájából, stb.), hogy batidai kastélyokba öntsék.
Visszakérjük és visszaszerezzük a magyar emberek vagyonát - mondja Magyar.
Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, a jogállam intézményi garanciákon keresztül is érvényesülni fog - sorolja.
Éles váltással tér át az idősgondozásra, majd a családalapítás és a munkavállalás összhangjára (duplára emelt családi pótlék, GYES, GYED), kicsit gyorsan sorolja a különféle ígéreteket - amik egyébként benne vannak a programban is. Mire ezt leírtam, már arról beszél, hogy újraindítják a vasúti fejlesztéseket, és a kátyúhelyzetről, és a közutak helyzetéről (látlelet a kilencvenes évekből). Sokadjára mondja el, hogy hazahozzák az uniós forrásokat, faltól falig, településtől településig rendbe teszik az utakat.
Szégyen az is, hogy 16 év után a leköszönő miniszterelnöknek egy bocsánatkérő szava nincs az állami egészségügyben végzett rombolás miatt - térünk át a következő témára.
Első lépés az uniós források hazahozatala lesz. Helyreállítják az ágazat finanszírozását, csökkentik a válólistákat.
Mit jelent mindez a gyakorlatban?
A gödi Samsung-gyárat hozza fel. Ahol a kormány a külföldi multik mellé állt, különleges gazdasági övezetté nyilvánította a területet és sunnyogott, amikor kiderült a szennyezés.
Ezt a logikát ők megszüntetnék: a Tisza-kormány a dolgozók egészsége, a helyiek biztonsága és a környezet védelme lesz az első.
Kötelezővé teszik a méréseket, nem lehet üzleti titok a gyárak belső mérése, ha az emberek egészsége a tét. Ahol súlyos kockázat merül fel, a hatóság azonnal intézkedni fog, a helyi közösségek, önkormányzatok partnerek lesznek - ígéri.
De az akkumulátorgyárak példája csak a legújabb, mondja, és áttér a gyermekvédelemre. A Tisza-kormány elég forrást ad a gyermekvédelmi rendszer problémáira, kisebb lakásotthonok kialakítása, gyorsabb örökbefogadási rendszer, megerősített jelzőrendszer, biztonságos környezet a gyerekeknek - ígéri.
Bicske áldozatai és más gyereke is évek óta várnak bocsánatkérést, mert ez a kormány nem védte meg őket a rémektől. A Tisza-kormány ezt is megteszi majd, 20 évre visszamenőleg.
Magyar arról beszél, hogy a programjukat a Tisza-szigetek közös gondolkodásától az ő országjárásának találkozóiig sok minden alakította, és a szakértők adtak válaszokat a felvetésekre.
Így született meg a működő és emberséges Magyarország 240 oldalas programja. Milliók által írt közös vízió - mondja Magyar, aki szerint az első perctől megkérdezték az embereket és meghallgatták őket.
„A mi tervünk világos, számon kérhető, határidőkel és felelősökkel teli kormányzati program, ami mögött szakértelem és felkészültség áll.”
Azokról a civilekről beszél, akik tiltakoztak a mérgező gyárak ellen, a Fidesz meg közben még mindig azokat védi, akik mérgeznek.
Mi ezt a világot fogjuk megfordítani április 12-én - fogalmaz.
„A Fidesz gazdasági modellje az összeszerelő üzemektől a mérgező halálgyárakig jutott. Ez nem nemzetgazdaság, hanem nemzetgyilkosság.”
A magyar vállalkozókat víz alá nyomja, fojtogatja az Orbán-kormány. A Tisza működő nemzetgazdasági víziót kínál - folytatja. hazahozott uniós források, támogatott kkv-k, szabálykövető külföldi beruházások - sorolja. Nem központilag szabályozott rendszereket terveznek,
nem uralkodni, hanem szolgálni akarnak.
A magyar emberek érdekét vitték el a müncheni biztonságpolitikai konferenciára. Azért dolgoztak, hogy a kormányváltás után hazahozhassák az uniós pénzeket. Megvédik a hazát és visszaszerzik azt, amit 16 év alatt elvettek tőlük.
„Magyarország helye Európában van, nem csak azért, mert Magyarországnak szüksége van Európára, hanem azért is, mert Európának is szüksége van Magyarországra” - mondja Magyar.
Egy miniszterelnöknek tudnia kell kérdezni, hallgatni, és csapatba szervezni felkészült szakembereket.
Lassan mondja, hogy mindenki megértse: „az április 12-i kormányváltást követően soha többet nem lehet úgy kormányozni, hogy azt mondjuk, hogy az ellenzék áruló.”
A Fidesz a gátja a társadalmi stabilitásnak - folytatja Magyar. Nő a feszültség, mert nincs olyan társadalmi réteg, ami ne élne rosszabbul, és ne alázták volna meg.
Repülőrajt és gazdasági növekedés helyett földbe állt a termelékenység. Arra is képtelen az Orbán-kormány, hogy a nekünk járó uniós forrásokat hazahozza.
Ha Orbán maradnak, maradna az örökös veszélyhelyzet, káosz, egyebek. Akkor lesz biztonság és stabilitás, ha a Tisza kormányt alakít - mondja.
Évről évre kibújik a szög a zsákból: Magyar szerint a fideszesek szeretnék visszaállítani a sorkatonaságot.
A Tisza nem. Békés, emberséges, működő Magyarországot szeretnének, kétharmaddal rögzítik majd az Alaptörvényben, hogy nem lesz sorkötelezettség - ígéri.
„A miniszterelnök elvtárs és janicsárjai” szerint a fiatalok nem elég hálásak, nem akarnak jól szavazni - mondja Magyar.
Nem tudja, mire számít Orbán, mert a mai fiatalok java a kormányzása idején elhagyta az országot.
A fiataloknak Magyar szerint a lakhatási nehézségekből, a korrupcióból és egyebekből is elegük van. Nem lehet őket fenyegetni és nem lehet őket hülyének nézni - mondja.
Ő is üzen a fiataloknak, és nem csak nekik, hanem a többieknek is: a Tisza-kormány senkinek sem fogja megmondani, hogyan lázadjon, éljen, szavazzon.
Minden fiatalt arra kér, hogy az évtized legnagyobb eseményének (bulijának) a dátumát nem felejtse el: természetesen április 12-re gondol.
A hazának ma mindenkire szüksége van, ezért a külföldön élőket és szavazókat is arra biztatja, hogy időben regisztráljanak, intézzék el, hogy el tudjanak menni szavazni.
Nem tudhatjuk, hány mandátumon múlik majd a többség - figyelmeztet.
Felemlegeti, hogy Orbán nem áll ki vele vitázni. Miközen a fideszes jelöltek kihívják a tiszás jelölteket vitára.
Velük lehet vitatkozni, de velem nem?
Azt üzeni Orbánnak, hogy mi százan összetartunk és egyszerre lépünk.
Azt kéri a fideszes jelöltektől, hogy vegyék rá Orbánt a vitára. Ha megvan a Magyar-Orbán vita időpontja, majd akkor az egyéni jelöltek is kiállnak a fideszesekkel.
Arra figyelmeztet, hogy a maradék időben a hatalom gátlástalanul igyekszik majd lejáratni bárkit, aki az útjában áll
Ha az én magánéletében kutakodnak, bárki máséban is megtehetik - mondja Magyar. „Ha valaki azt szeretné, hogy Rogán Antal leskelődjön a szobájában, nyugodtan szavazzon a Fideszre.”
Ők viszont békét és nyugalmat, biztonságot kínálnak - ígéri Magyar.